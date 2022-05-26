BBDSO'dan sezon kapanış konseri - Haberler

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BBDSO'dan sezon kapanış konseri

AA - Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat
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BBDSO'dan sezon kapanış konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) sezon kapanış özel konseri düzenledi.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) sezon kapanış özel konseri düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri konuk orkestra şefi Tolga Taviş yönetti.

Gecede Serra Erkoç ve Merve Akyıldız vokal olarak sahne alırken, trampette Tolga Bilgin, saksafonda Serkan Altınok, piyanoda Doruk Çebi, kontrabasda Selim Gürcan, davulda Bora Peynirci, perküsyonda Alp Turaç'ın yer aldığı gruba BBDSO eşlik etti.

Konserde solistler "İzmir'in Kavakları", "Zeytinyağlı Yiyemem", "Ander Sevdaluk" gibi eserleri seslendirdi.

Konser sonunda solistler ve şef müzikseverler tarafından ayakta alkışlandı.

AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat

Mustafa Kemal Atatürk, Merinos, Kongre, Bursa, Kültür Sanat, Haberler

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