BBDSO'dan 'Film Müzikleri Sezon Kapanış' Konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, ünlü filmlerin müziklerini "Film Müzikleri Sezon Kapanış" konserinde sanatseverlerle buluşturdu. Konserde, Yusuf Yalçın'ın düzenlemeleriyle "Titanik", "Karayip Korsanları", "Harry Potter" ve "Star Wars" gibi filmlerin müzikleri seslendirildi.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının (BBDSO), "Film Müzikleri Sezon Kapanış " konserinde, ünlü filmlerin müzikleri Yusuf Yalçın'ın düzenlemeleri ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, şef İbrahim Yazıcı yönetti.

Gecede, "Titanik", "Karayip Korsanları", "Harry Potter" ve "Star Wars" gibi filmlerin müzikleri BBDSO tarafından seslendirdi.

Konser sonunda Yusuf Yalçın, şef ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.