Bayramiç Belediyesi, düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü Orkestroia konseriyle kutladı

Bayramiç Belediyesi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü, Orkestroia konseriyle kutladı. Büyük ilgi gören konserde Bayramiçliler, doyasıya eğlendi.

Bayramiç 'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Etkinlikler, Yıldırım Akbulut Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına çelenk sunma töreniyle başladı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve çelenk sunumunun ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, şunları söyledi:

"Özgürlük, Türk milletinin en önemli özelliğidir. Biz, Bayramiçliler de bağımsızlığın, vatan kavramının değerini çok iyi bilen kişileriz. Bayramiç'in, İzmir'in işgaline karşı ilk mitingin yapıldığı yerlerden biri olması bunun kanıtıdır. Bu topraklar esareti kabul etmez. Tarihte de görüldüğü gibi 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan büyük mücadele, 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanmış, ilçemiz de 22 Eylül'de sonsuza kadar sürecek olan bağımsızlığına kavuşmuştur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yakılan ateş, tam 101 yıl önce bugün, Bayramiç'e ulaşmıştır. Biz Bayramiçliler olarak ilçemizde birliği ve bütünlüğü sağlayan kahraman atalarımızla gurur duyuyoruz. Bizlere dünyanın en güzel topraklarını armağan edenlere borcumuzu, çok çalışarak, vatanımız için en güzelini yaparak ödeyebiliriz. Onların kazandığı bağımsızlık savaşının ardından, medeniyet savaşını kazanmak bizim görevimizdir."

Akşam kutlamalarında ise Orkestroia, izleyenleri coşturdu. Gecede birbirinden güzel şarkılar seslendiren Orkestroia, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.