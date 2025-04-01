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Bayramda Çocukluk Özlemi Yaşandı

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Erzurum'da 40 yaş üstü bir grup arkadaş, bayramda köylerine giderek çocukluk anılarını tazelediler. Şeker toplamak için ev ev dolaşan ekip, neşeli anlarını sosyal medyada paylaştı.

Bayramda çocukluk özlemlerini giderdiler

ERZURUM - Erzurum'da 40 yaş ve üstü bir grup arkadaş, köylerinde çocukluk özlemlerini bayram ziyaretleri ile bir kez daha yaşadılar.

Uluslararası Sakin Kentler Birliği'nce "Türkiye'nin 11. sakin kenti" seçilen, Erzurum'un Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz sınırında yer alan doğa harikası ilçesi Uzundere'de Ramazan Bayramı'nın güzellikleri yaşanmaya devam ediyor. İlçede 40 yaş üstü bir grup arkadaş köylerine giderek burada hem çocukluk hatıralarını yaşadı hem de ev ev dolaşıp bayramlaşarak şeker topladılar. Çocukların aksine poşet yerine çuval ile gezen arkadaşlar evlerden şeker topladı sonrasında kendi aralarında pay ettiler. Bu sıcak anlar zaman zaman şakalaşmalarla da taçlandırıldı. Dikyar köyündeki neşeli ve coşkulu anları cep telefonu ile kaydeden grubun görüntüleri sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

Bayramda Çocukluk Özlemi Yaşandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat
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