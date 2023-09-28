Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali Başlıyor

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali, ikinci kez kapılarını ziyaretçilere açıyor. Festivalde konserler, tiyatro oyunları, atölyeler ve belgesel gösterimleri yer alacak. Etkinliklere katılım ücretsiz olacak.

Bayraklı Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve bu yıl kapılarını ikinci kez ziyaretçilerine açacak olan Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat festivali yerli ve yabancı konukların yanı sıra alan konserler, tiyatro oyunları, atölyeler ve belgesel gösterimine de ev sahipliği yapacak. Etkinliklere katılım ücretsiz olacak. Başkan Serdar Sandal, "Herkesi sanat ve edebiyat şölenimize bekliyoruz" dedi.

29 Eylül Cuma günü kapılarını açacak Bayraklı Homeros Festivali kapsamında konserler, tiyatro oyunları, eleştiri, yazı, tiyatro, mizah, şiir atölyeleri ve belgesel gösterimi de sanatseverlerle buluşacak. Üç günlük festivalin ilk günündeki atölye etkinlikleri 10.00-14.00 saatleri arasında kültür merkezleri ve sosyal tesislerde gerçekleşecek. 20.15'teki açılış galası konserinde Teyfik Rodos, Barış İnce, Zeynep Halvaşi ve Görkem Ezgi Yıldırım Edebi Şarkılar ile Tepekule Kongre Merkezi'nde sahne alacak.

MİKAİL ASLAN, SAHNE ALACAK

30 Eylül Cumartesi 19.00'da Gülcan Altan, Levent Üzümcü ve Orhan Aydın 'Unutma Bizi' adlı tiyatro oyunu ile Tepekule Kongre Merkezi'nde seyirci karşısına çıkacak. 20.00'de Geniş Merdiven grubu Onur Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Ardından gecenin sonunda ise Mikail Aslan yine Onur Açıkhava'da konser verecek.

'NAZIM ARAMIZDA'

Tepekule Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek 1 Ekim Pazar günkü etkinlikler ise 11.00'de Adasu Akın'ın mini konseriyle başlayacak. Törende Homeros ödülleri sahiplerini bulacak. 15.10'da Nebil Özgentürk'ün 'Nazım Aramızda' belgeselinin gösterimi yapılacak. Festivalin finali de 20.30'da Bayraklı sahilinde gerçekleşecek Kardeş Türküler konseriyle taçlanacak. Tüm etkinliklere katılım ücretsiz olacak.

29-30 Eylül/1 Ekim günleri arasında gerçekleşecek festivalle ilgili detaylı bilgiye, www.homerosunkentibayrakli.com ve Bayraklı Belediyesi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

"HERKESİ FESTİVALİMİZE BEKLİYORUZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İzmir'in kalbi Bayraklı'da bu yıl da Uluslararası Homeros Festivali ile şiir dinletilerini, konserleri, resim sergisi, tiyatro, belgesel gösterimi ve edebiyat söyleşilerini sanatseverlerle buluşturacağız. Yerli ve yabancı sanatçılarımızı Bayraklı'da ağırlayacağız. Herkesi sanat ve edebiyat şölenimize bekliyoruz" dedi.