Bayraklı Belediyesi'nin BASAMAK Kursiyerleri Yıl Sonu Gösterileriyle Alkışları Topladı

Kültür-sanat ve hobi kurslarında her yıl binlerce kişiyi buluşturan Bayraklı Belediyesi'nin BASAMAK çatısı altındaki kursiyerleri yıl sonu gösterileriyle alkışları topladı. Yıl boyunca aldıkları eğitimler sonunda hünerlerini sahnede sergileyen Bayraklılı çocuklar, performanslarıyla kültür ve sanattaki başarılarını ortaya koydu.

Kültür-sanat ve hobi kurslarında her yıl binlerce kişiyi buluşturan Bayraklı Belediyesi'nin BASAMAK çatısı altındaki kursiyerleri yıl sonu gösterileriyle alkışları topladı. Yıl boyunca aldıkları eğitimler sonunda hünerlerini sahnede sergileyen Bayraklılı çocuklar, performanslarıyla kültür ve sanattaki başarılarını ortaya koydu. Başkan Serdar Sandal, kurslara ve gösterilere katılan tüm kursiyerleri kutlayarak, Bayraklı'da kültür-sanat etkinliklerinin süreceğini belirtti.

BİNLERCE KURSİYER KATILDI

Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi (BASAMAK), çatısı altında kültür ve sanat kurslarını sürdüren Bayraklı Belediyesi'nin kursiyerleri, yıl sonu gösterileriyle beğeni topladı. Her yıl binlerce kişinin ücretsiz faydalandığı etkinlikler kapsamında bu yıl 18 branşta kurs düzenlendi. Kursiyerler, yıl boyunca çalıştıklarını yıl sonu etkinliklerinde sahneye taşıdı. Etkinlikler kapsamında Bayraklı Belediyesi Çocuk Korosu konseri, gitar-keman-piyano dinletisi, doğaçlama tiyatrosu, 'Hayattan Portreler Resim Sergisi', Türkülerle Yaza Merhaba Konseri ve Halk Oyunları Şöleni gerçekleştirildi. Etkinliklerin sonunda kursiyerler ayakta alkışlandı.