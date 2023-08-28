Bayraklı Belediyesi İzmir Enternasyonal Fuarı'na Katılacak

Bayraklı Belediyesi, her yıl farklı kültürlere ev sahipliği yapan ve bu yıl kapılarını 92'inci kez açacak İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılacak. Belediyeler Sokağı bölümünde yer alacak Bayraklı Belediyesi; eğitim ve kültürden sanata, sağlıktan spora kadar projeleriyle farkını bir kez daha ortaya koyacak.

Bayraklı Belediyesi, her yıl farklı kültürlere ev sahipliği yapan ve bu yıl kapılarını 92'inci kez açacak İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılacak. Belediyeler Sokağı bölümünde yer alacak Bayraklı Belediyesi; eğitim ve kültürden sanata, sağlıktan spora kadar projeleriyle farkını bir kez daha ortaya koyacak.

İZFAŞ tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, 01-10 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuara "Gençlik" temasıyla katılacak olan Bayraklı Belediyesinin standı, ilgi uyandıracak etkinlik ve tanıtım faaliyetleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.

KÜLTÜRDEN SANATA, SAĞLIKTAN SPORA…

90 metrekarelik stantta fuar boyunca spordan sanata, kültürden sağlığa kadar yürütülen çalışmalar anlatılacak ve açılan kurslara katılan kursiyerlerin katılımıyla bale, jimnastik, yoga, zumba, tekvando, karate, kick boks etkinlikleri düzenlenecek. Ayrıca satranç, görsel sanatlar atölyesi, piyano, bağlama, keman dinletileri ve halk oyunları gösterileri de ziyaretçilerle buluşacak. S.S. Doğançay Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile SS. Bayraklı Emek Dünyası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi fuar standında ürettikleri ürünleri sergileyecek. Bayraklılı kadınların el emeği, göz nuru ürünlerin de satışı yapılacak.

HERKESİ BEKLİYORUZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Her yıl yerli - yabancı katılımcıları bir araya getirerek on binlerce ziyaretçi ağırlayan İzmir Enternasyonal Fuarı'nda bu yıl da yerimizi alacağız. Projelerimizi ve ilçemizi tanıtacağız. Belediyeler Sokağı'ndaki standımıza tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz" dedi.