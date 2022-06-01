Bayburtlu inşaat ustası araçların gerçeğine benzer maketler yapıyor - Haberler

Sakarya'da 26 yıl önce çalıştığı inşaattan düşmesinin ardından mesleği bırakıp ahşap maketçiliğine yönelen İsmet Sağdıç, çocukluğundan beri ilgi duyduğu otobüs, kamyon, uçak, tren ve traktör gibi araçları benzerine yakın maketlere dönüştürüyor.

Çalışmak için 47 yıl önce memleketi Bayburt'tan Sakarya'ya gelen 66 yaşındaki inşaat ustası Sağdıç, 1996'da yüksekten düşmesi sonucu yaralandı.

Mesleğini bırakıp başka işlerde çalışarak geçimini sağlayan Sağdıç, bir yandan da evindeki atölyesinde çocukluk yıllarından beri ilgisini çeken otobüs, kamyon, uçak, tren, traktör ve iş makinelerini hayal ederek ahşap maketler yapıyor.

"Bu iş aşk, merak ve hobi"

İsmet Sağdıç, AA muhabirine, "Bu iş aşk, merak ve hobi. Bir şeyi gördüğüm zaman göz aşinalığı var, hemen kopyasını çeker onu kafamda yapmaya başlardım. Burada 15-20 senelik araba, malzemeler var. Hepsi uzun sürede yapılan işler." dedi.

İnşaattan düştükten sonra bu hobiye yöneldiğini dile getiren Sağdıç, "Vaktimi geçirmek için yapa yapa biraz profesyonelleştik. Bunları yaparken gençlik anılarımı hatırlıyorum. Gençlikte böyle şeylerin özlemini çekiyordum. Otobüsleri, kamyonları görüyordum, bunların aynısının maketini yapmayı gençlikten beri kafamda bırakmıştım. Rahmetli amcamın Thames kamyonu vardı, onun yanında 6 ay muavinlik yaptım. Fotokopisini çektim kafamda, 'Yapacağım.' dedim, yaptım. Allah nasip etti." diye konuştu.

Odasında sergilediği ürünleri herhangi bir ticari amaçla yapmadığını vurgulayan Sağdıç, "Onlara baktığım zaman yeniden hayat başlıyor, içimde tazelik oluyor, gençliğime dönüyorum." ifadelerini kullandı.

Sağdıç, gerçek arabada ne varsa hepsini uyguladığını belirterek, Medine'yi çok sevdiğinden Sultan 2. Abdülhamid'in yaptırdığı tren yolunun maketini çıkardığını anlattı.

"Ruhum bunları yaparken huzur buluyor"

Otobüs, kamyon, taka, tır, uçak, tren, traktör, at arabası, harman ve iş makinesi, kağnı ve bahçe arabaları yaptığını kaydeden Sağdıç, şunları söyledi:

"Bunlar heves, kafamda planladım ve yapıyorum. Vaktimi güzel değerlendiriyorum. Memleketimde arabalar görüyordum, 'Bunları yapabilir miyim?' hayaliyle yaşıyordum. Hayallerimi gerçekleştirdim. Bunları heves ve hayal ederek hobi olarak yaptım."

Sağdıç, ürünleri yavaş yavaş yaptığını, acele etmediğini vurgulayarak, "Hepsini teker teker ne incelikleri varsa yapıyorum. Ruhum bunları yaparken huzur buluyor, dinleniyorum." şeklinde konuştu.