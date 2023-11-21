Bayburt'ta Roma ve Bizans dönemine ait 91 parça tarihi eser ele geçirildi

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında merkez ve Demirözü ilçesinde sit alanlarında izinsiz kazı ve tarihi eser araştırması yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgede yapılan operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 91 parça tarihi esere ulaşıldı ve 4 zanlı gözaltına alındı.

Bayburt'ta Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 91 parça tarihi eser ele geçirildi.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında merkez ve Demirözü ilçesinde sit alanlarında izinsiz kazı ve tarihi eser araştırması yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bölgede kazı yapan kişilerin belirlenmesi üzerine 4 adrese yapılan operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 16 yüzük, 2 küpe, 2 kolye, bilezik, broş, 4 haç figürü, insan figürlü heykelcik, figürlü heykelcik, 10 ok ucu ve 53 süs eşyası türünde metal obje olmak üzere toplam 91 tarihi esere ulaşıldı.

Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.