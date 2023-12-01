İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk Sanat Müziği'nin önemli isimlerinden olan ve 'Bayan Kahkaha' olarak bilinen 94 yaşındaki Güzide Kasacı, son yolculuğuna uğurlandı.

'Bayan Kahkaha' Güzide Kasacı son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk Sanat Müziği'nin önemli isimlerinden olan ve "Bayan Kahkaha" olarak bilinen 94 yaşındaki Güzide Kasacı, son yolculuğuna uğurlandı.

"Bayan Kahkaha" lakabıyla tanınan Türk Sanat müziği sanatçısı Güzide Kasacı dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Güzide Kasacı için Afet Yolal Camii'nde tören düzenlendi. Törene Güzide Kasacı'nın kızı Canan Alhas, torunları ve sevenleri katıldı. Helallik alınmasının ardından öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Türk Bayrağı'na sarılı tabut cenaze aracına konularak defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığına götürüldü.