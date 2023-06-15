Batman'da 2023 Yaz Etkinlikleri kapsamında 'Küçük Kara Balık' oyunu sahnelendi

Batman Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Batman Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 2023 Yaz Etkinlikleri kapsamında 'Küçük Kara Balık' adlı oyun sahnelendi. İlçelerde sahnelenen oyun, çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı.

Batman Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Batman Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 2023 Yaz Etkinlikleri kapsamında "Küçük Kara Balık" adlı oyun sahnelendi.

2023 yaz etkinlikleri kapsamında ilçelerde sahnelenen "Küçük Kara Balık" oyuna çocuklar ilgi gösterdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, haziran ayında 5 ilçede oyunun sahnelendiğini belirterek, "Karne etkinlikleri kapsamında Valimiz Ekrem Canalp'ın destekleriyle öğrencilere böyle bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. İlçelerimizde kültür sanat etkinliklerimiz devam ediyor." dedi.

Okulların konferans salonlarında yapılan tiyatro gösterimlerinde çocuklara ikramlıklar da dağıtıldı.