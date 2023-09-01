Batı Trakyalı Müslüman Türklerin Demokratik Haklarını Savunan Dr. Sadık Ahmet'in Hayatı Filmiyle Beyazperdeye Taşınıyor

Batı Trakyalı Müslüman Türklerin demokratik haklarını savunan merhum Dr. Sadık Ahmet'in hayatı, 'Sadık Ahmet' adlı filmle beyazperdeye aktarılacak. Yapımı MCG Film Medya tarafından üstlenilen film, 2024'te izleyicilerle buluşacak.

Batı Trakyalı Müslüman Türklerin demokratik haklarını savunmasıyla bilinen merhum Dr. Sadık Ahmet'in hayatı beyazperdeye aktarılacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, "Sadık Ahmet" filmi, Dr. Sadık Ahmet'in hayatı ve uğruna savaş verdiği mücadeleyi işleyecek.

Yapımı MCG Film Medya, yapımcılığı Mahmut Cüneyt Göz tarafından üstlenilen filmin çekimleri başladı.

Yönetmen koltuğuna Hakan Yonat'ın oturduğu filmin proje tasarımını Muhammet Usta yaparken, senaryosunu Mert Dikmen kaleme aldı.

Başarılı oyuncu Turgay Aydın'ın Dr. Sadık Ahmet'i canlandıracağı film, 2024'te izleyiciyle buluşacak.