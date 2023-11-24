Batı Trakya'da Osmanlı dönemine ait mezar taşları korunmaya çalışılıyor

Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan'ın tarihine damgasını vurmuş ve ülkede hala birçok şehirde görülebilen Osmanlı izlerini yaşatmaya çalışıyor. Batı Trakya'da Osmanlı döneminden kalma mezarlık ve mezar taşları ele alınıyor. Mezar taşları, o dönemin sanatsal ve kültürel özelliklerini bugüne taşıyan önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan'ın tarihine damgasını vurmuş ve ülkede hala birçok şehirde görülebilen Osmanlı izlerini yaşatmaya çalışıyor

Anadolu Ajansının (AA) "Batı Trakya ve Selanik'teki Osmanlı eserleri" dosya haberi çerçevesinde hazırlanan bu bölümde, Batı Trakya'da Osmanlı döneminden kalma mezarlık ve mezar taşları ele alınıyor.

Özellikle Türk nüfusun yoğun olduğu Batı Trakya'da tarihi yapılar, camiler, köprüler ve mezarlıklar, Osmanlı Devleti'nin izlerini taşıyan anıtlar olarak varlıklarını sürdürüyor.

Mezar taşları ise o dönemin sanatsal ve kültürel özelliklerini bugüne taşıyan önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Osmanlı döneminden miras kalan mezar taşlarının varlıklarının korunması için harekete geçen bölgedeki soydaşlar, bunun görevleri olduğunu söylüyor.

İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yunanistan'da Osmanlı'nın izleri her yerde var. Özellikle Batı Trakya'nın her köşesinde Osmanlı eserine rastlamak mümkün." dedi.

Bu eserlerin en önemlilerinden birinin de mezar taşları olduğuna işaret eden Trampa, Batı Trakya'da bu eserleri korumak için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Trampa, İskeçe kenti yakınlarında bulunan Tıkızlı köyündeki Osmanlı dönemine ait mezarlıkta temizlik çalışmaları başlattıklarını dile getirdi.

Buradaki en yeni mezar taşının 150 yıllık olduğunu belirten Trampa, şu ifadeleri kullandı:

"Geleneğimize göre buralar manevi istirahat bahçeleridir. Bulunduğumuz bölgede 9 dönümlük bir mezar olduğunu gördük ve burada 200 yıllık mezar taşlarına rastlandı. Burada bir tarih yatıyor. Ulemayı simgeleyen bir mezar taşı da var. Normal vatandaşı simgeleyen mezar taşlarını görmek de mümkün. Bu mezarları ve bu kültürümüzü ortaya çıkarmak vazifemizdir."

Batı Trakya'da Türk Müslüman kültürünü devam ettirebilmek için Osmanlı mirasına sahip çıkmanın önemine dikkati çeken Trampa, özellikle terk edilmiş veya az kişinin yaşadığı köylerde değerli mezar taşlarına rastladıklarını söyledi.

Trampa, İskeçe'deki Osmanlı dönemine ait bütün mezar taşlarını kayıt altına altıklarını belirtti.

Batı Trakya'da Osmanlı dönemine ait eserlerin koruması için gönüllü çalışan Gürhan Ömeroğlu da "Yaklaşık 100 seneden beri burası bakımsız bir halde. Belki de kimsenin bilmediği unutulmuş bir şekilde kalmış bir mezarlığımız." ifadelerini kullandı.

Mezarlığın tarihi ve kültürel önemine işaret eden Ömeroğlu, bölgede Osmanlı dönemine ait daha birçok mezarlığın bulunduğunu söyledi.

Ömeroğlu, ata yadigarı vakıf mallarının neler olduğunu araştırmak ve kayıt altına almak için çalışma başlattıklarını dile getirdi.

Bu mezarlığın temizlenmesinde soydaşların katkısının büyük olduğunu anlatan Ömeroğlu, "Buraya ilk geldiğim zaman buranın temizleneceğine inanmamıştım ama şimdi bir bölümünün temizliğini bitirdik. Çok az bir yer kaldı. Yetkililere burada temizlik yapacağımızı belirttik ve onların da gözetimi altında temizlemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.