Başkentte düzenlenen 'Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar Anma Konseri'nde Candan Erçetin, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Konserde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de hazır bulundu.

Başkentte, "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar Anma Konseri" kapsamında Candan Erçetin, senfonik konser verdi.

Çankaya Belediyesinin Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla Anıtpark'ta düzenlediği konsere, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konser öncesi konuşan Özel, yeni seçilen parti yönetimiyle yarın Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini belirtti.

Özel, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılında partimiz bize iktidar olma görevini vermiştir. Yarından itibaren partinin bütün üyeleri, kalbinde Atatürk ve Cumhuriyet sevgisi atan her birimiz bundan 100 yıl önce hangi cesaret, hangi fedakarlık ve hangi zorluklar aşıldıysa o kararlılıkla çalışacağız." diye konuştu.

Atatürk'ü ölümünün 85. yılında saygıyla andığını ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen de bugünkü konserle Atatürk'ü sevdiği şarkılarla anacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından sahne alan Candan Erçetin, aralarında "Drama Köprüsü", "Vardar Ovası" ve "Çökertme"nin de bulunduğu Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Şarkılara konsere katılanlar da eşlik etti.