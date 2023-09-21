Başkent Kültür Yolu Festivali'nde 'Zamanın İzlerini Taşıyan Mabetler' Sergisi

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Uğur Yıldız'ın 20 yıldır gittiği yerlerde çektiği mabetlerin fotoğraflarından oluşan "Zamanın İzlerini Taşıyan Mabetler" sergisi ziyaretçilerini bekliyor.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, Ankara Etnografya Müzesi Fuaye Alanı'ndaki sergide 20'ye yakın ülkeden kutsal mekanların fotoğrafları yer alıyor.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yıldız, fotoğrafa ilgi duyduğunu, dünyanın farklı yerlerinde mabetleri ve kutsal mekanları fotoğrafladığını anlattı.

Kültür Yolu Festivali'yle 20'ye yakın ülkeden, bilinen mabetlerin fotoğraflarını sergileme fırsatı bulduğunu kaydeden Yıldız; Çin, Endonezya, Malezya, Hindistan, İran, Suriye, Mısır, Filistin, Mekke, Medine, Balkanlar ve Endülüs gibi bilindik yerlerdeki mabetlerin 20 yıldır fotoğraflarını çektiğini söyledi.

Yıldız, "Hobi amaçlı başladım. Görevli gittiğim yurt dışında hem görevimi yaptım hem ibadetimi yaptım hem de bu görüntüleri elde ettim. Zahmetli bir iş oldu; uykumdan, gezimden fedakarlıkta bulundum. Gittiğim ülkelerde zorluklara rağmen bu görüntüleri elde ettim." diye konuştu.

"Zamanın İzlerini Taşıyan Mabetler" sergisi, 1 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.