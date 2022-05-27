Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Anadolu Ateşi sahne alacak - Haberler

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Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Anadolu Ateşi sahne alacak

AA - İsa Toprak - Kültür Sanat
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Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Anadolu Ateşi sahne alacak

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Başkent Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde Ankara'da gösteri yapacak.

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Başkent Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde Ankara'da gösteri yapacak.

Ankara'da ilki düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali, 28 Mayıs-12 Haziran arasında gerçekleştirilecek etkinliklerle başkentlilere sanat ve müzik şöleni sunacak.

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu da yarın Başkent Millet Bahçesi'nde dans gösterisi sergileyecek. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik, 20.30'da gerçekleştirilecek.

AA / İsa Toprak - Kültür Sanat

Haziran, Ankara, Mayıs, Dans, Kültür Sanat, Haberler

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