Başkan Öküzcüoğlu'ndan muhteşem performans

Alaşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu açık hava konseriyle vatandaşları mest etti

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Belediye tarafından oluşturulan Türk Sanat Müziği Korosu, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda izleyenleri coşturdu. Türk Filmleri müziklerinin seslendirildiği koroda 23 eser yer alırken, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da seslendirdiği 'Kapat gözlerini kimse görmesin' adlı eserle vatandaşlardan büyük beğeni aldı ve uzun süre alkışlandı.

Alaşehir'de bu sene 5'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Üzüm Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Festivalde dün akşam 43 kişiden oluşan Alaşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından unutulmaz Türk filmlerinde yer alan sanat müziği eserleri seslendirildi. Program öncesi meydana kurulan dev ekranda 'Selvi boylum al yazmalım' filmi izlendi. Türk Filmleri müziklerinin seslendirildiği koroda 23 eser yer aldı. Şef Berkant Çiftçi yönetimindeki koroya zaman zaman vatandaşlar da eşlik etti.

Konserin sürprizini ise Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu 'Kapat Gözlerini Kimse Görmesin' isimli parçayı seslendirmesiyle yaptı. Başkan Öküzcüoğlu, meydanı dolduran izleyicilerden uzun süre alkış aldı. Başkan Öküzcüoğlu, "Koromuz profesyonelleri aratmadı. Bu akşam şarkılar konuştu, Yeşilçam konuştu. Eskilere gittik, kaybettiklerimiz andık. O güzel günleri andık. Bu anları bizlere yaşattıkları için Alaşehir Belediyesi korosuna teşekkür ediyorum" dedi.

Konserin sonunda koro vatandaşlardan tarafından uzun süre alkışlandı.