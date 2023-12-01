Başkan Büyükkılıç, Mevlana Kütüphanesi'nde Kitapseverlerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kütüphaneler şehri Kayseri'nin ilgi odağı olan Büyükşehir Belediyesi Kütüphanelerinden Mevlana Kütüphanesi'nde kitapseverlerle buluştu. Başkan Büyükkılıç, "Hizmete sunduğumuz yeni kütüphanelerle Kayseri'yi kütüphaneler şehri yaptık" dedi.

Yüz yıllar boyunca ev sahipliği yaptığı çeşitli medeniyetlerle birçok önemli şahsiyet yetiştirmiş olan kadim kent Kayseri'yi bilim ve teknolojinin ışığında kütüphaneler şehri yapma yönünde yeni kütüphaneleri şehre kazandıran Başkan Büyükkılıç, kütüphanelerde kitapseverlerle de buluşmayı ihmal etmiyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından Talas ilçesinde hizmete açılan Mevlana Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Kütüphaneden istifade eden gençlerle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, "Hizmete sunduğumuz yeni kütüphanelerle Kayseri'yi kütüphaneler şehri yaptık. Bu kütüphanelerimizden biri olan Talas Mevlana Kütüphanesi'ni ziyaret ederek, burada derslerine çalışan, geleceğimizin teminatı gençlerimizle bir araya geldik" dedi.

Büyükkılıç, sevgisi ve ilgisiyle karşılaştığı kitapseverlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. - KAYSERİ