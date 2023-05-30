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Başkan Atay, Tralleis'teki çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Atay, Tralleis'teki çalışmaları yerinde inceledi

Kültür Sanat Haberleri

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Tralleis Antik Kenti'ni ziyaret ederek kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Tralleis Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Kentin önemli simgeleri arasında yer alan ve halk arasında "Üç Gözler" olarak bilinen Tralleis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

İlçenin kültürel ve tarihle ilgili yapılarına büyük önem veren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Üç Gözler'deki faaliyetleri yerinde inceledi. Tralleis'te Kazı Başkanlığı görevini yürüten Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez ve Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Ali Atmaca, Başkan Atay'a çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaret, antik kentteki projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasıyla son buldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Mehmet Fatih Atay Arkeoloji Efeler Aydın Kültür Sanat Haberler

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