Başkan Sinema ve Urla Dam işbirliği ile düzenlenecek olan Başka Sinema Urla Film Geceleri, 25-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yönetmen Fikret Reyhan'ın İzmir Buca'da çektiği 'Cam Perde' filmi de bu etkinlikte İzmir seyircisiyle buluşacak. Urla Dam'ın amfitiyatrosu, açık hava gösterimleriyle birbirinden farklı türden filmlere ev sahipliği yapacak. Programda ödüllü yönetmen Fikret Reyhan'ın senaryosunu yazıp yönettiği 'Cam Perde' filmi de yer alacak. Filmin gösterimi ve söyleşisi, oyuncu Selen Kurtaran Düz ve yönetmen Fikret Reyhan'ın katılımıyla 30 Haziran Cuma akşamı saat 21.00'de Urla Dam'da gerçekleştirilecek.

"Başka Sinema Urlu Film Geceleri", "Başkan Sinema" ve "Urla Dam" işbirliği ile 25 – 30 Haziran'da düzenlenecek. Yönetmen Fikret Reyhan'ın İzmir Buca'da çektiği "Cam Perde" filmi de ilk kez İzmir seyircisi ile buluşacak.

Urla Dam'ın amfitiyatrosu; açık hava gösterimleriyle, birbirinden farklı türden filmlere ev sahipliği yapacak. Başka Sinema Urla Film Gecelerinde ödüllü yönetmen Fikret Reyhan'ın senaryosunu yazıp yönettiği "Cam Perde" filmi de izleyici ile buluşacak.

Buca'da Buca Belediyesi ve BUCAMAR desteği ile çekilen film, ilk kez 2023 İstanbul Film Festivali'nde izleyici ile buluşmuş, Onat Kutlar anısına verilen Kariyo & Ababay Vakfı Jüri Özel Ödülü'nün yanı sıra, filmin baş rol oyuncularından Alper Çankaya da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştı. Filmin oyuncularından Selen Kurtaran Düz ve yönetmen Fikret Reyhan'ın da katılacağı gösterim ve söyleşi Ercan Kesal'ın moderatörlüğünde 30 Haziran Cuma akşamı saat 21.00'de Urla Dam'da yapılacak.

Başka Sinema Urla Film Geceleri program detayları ise şu şekilde:

25 Haziran Pazar - Karanlık Gece – 21.00: Yönetmen Özcan Alper ve başrol oyuncusu Berkay Ateş katılımıyla

26 Haziran Pazartesi - Balina - 21.00

26 Haziran Pazartesi - Samsara - 23.00

27 Haziran Salı - Kar ve Ayı - 21.00: Yönetmen Selcen Ergun ve görüntü yönetmeni Florent Herry katılımıyla

28 Haziran Çarşamba - Aftersun - 21.00

28 Haziran Çarşamba - Baraka - 23.00

29 Haziran Perşembe - Fleabag – 21.00

29 Haziran Perşembe - İyi Şanslar Leo Grande - 23.00

30 Haziran Cuma - Cam Perde 21.00: Yönetmen Fikret Reyhan ve oyuncu Selen Kurtaran Düz katılımıyla