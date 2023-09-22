Başiskele Belediyesi 4 Mevsim Güzel Başiskele Fotoğraf Yarışması Başvuruları Devam Ediyor

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen ve ilçenin doğal, tarihi, kültürel ve sosyal zenginliklerini yansıtacak fotoğrafların değerlendirileceği '4 Mevsim Güzel Başiskele' konulu fotoğraf yarışmasına başvurular devam ediyor. Yarışmada birinciye 10 bin TL, ikinciye 6 bin TL, üçüncüye 4 bin TL ve sergileme için seçilen her bir eser için 300 TL ödül verilecek.

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen ve ilçenin doğal, tarihi, kültürel ve sosyal zenginliklerini yansıtacak fotoğrafların değerlendirileceği "4 Mevsim Güzel Başiskele" konulu fotoğraf yarışmasına başvurular devam ediyor.

Kentin güzel doğasını, yıllara meydan okuyan tarihini ve insanların sosyal hayatını kendi bakış açılarından objektiflerine yansıtacak amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, deklanşörlerine basarak en güzel Başiskele fotoğrafları için yarışıyor.

Mavinin ve yeşilin buluşma noktası olarak Kocaeli'nin cazibe merkezi olmaya devam eden Başiskele ilçesi sınırları içerisinde keşfedilmeyi bekleyen turistik alanlarının, cazibe merkezlerinin, kentin sosyal ve kültürel simgeleri haline gelen mekanlarının, belediye eser ve hizmetlerinin fotoğraf sanatının kalıcı gücü ile gelecek nesillere aktarılması amacıyla Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Geleneksel Fotoğraf Yarışması'na bu yıl da fotoğraf sanatına gönül verenlerin yoğun talep göstermesi bekleniyor.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle ulusal bazda düzenlenen yarışmaya başvurular başladı. 1 Aralık 2023 tarihine kadar başvuruların devam edeceği yarışmada Başiskele sınırları içerisindeki doğal, tarihi, kültürel alanlar, doğa ve insan yaşamı fotoğrafları yarışacak.

Jüri üyeliğinde duayen fotoğraf sanatçılarının da yer alacağı yarışmada birinciye 10 bin TL, ikinciye 6 bin TL, üçüncüye 4 bin TL ve sergileme için seçilen her bir eser için 300 TL ödül verilecek. Jüri tarafından 4 Aralık 2023'te değerlendirme toplantısı yapılacak ve sonuçlar 6 Aralık 2023'te açıklanacak. - KOCAELİ