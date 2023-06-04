Başakşehir Kültür Sanat ve Bilgi Festivali'nde Resim Yarışması Düzenlendi

Başakşehir Belediyesi tarafından organize edilen Başakşehir Kültür Sanat ve Bilgi Festivali kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında resim yarışması düzenlendi. Yarışmaya 102 öğrenci katıldı ve dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Başakşehir Kültür Sanat ve Bilgi Festivali kapsamında resim yarışması düzenlendi. Başakşehir'deki öğrencilerin katıldığı yarışma, iki kategoride gerçekleştirildi.

Başakşehir Belediyesi'nin organize ettiği Başakşehir Kültür Sanat ve Bilgi Festivali (BAŞAKFEST) kapsamında düzenlenen resim yarışmasında ilkokul ve ortaokul öğrencileri iki kategoride yarıştı. Düzenlenen yarışmada çocuklar, iki saat boyunca düşündüklerini kağıda döktü. Yarışmaya, ilçede bulunan kültür yaşam merkezlerinde eğitim gören 102 öğrenci katıldı.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL VERİLDİ

Yarışmanın tamamlanmasının ardından resimler jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.