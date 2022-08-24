Bartın kültür sanat haberleri... Amasra'da anıtsal yapı ortaya çıkarılacak

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu düşünülen mimari yapının olduğu 2 dönümlük arazide kurtarma kazısı başladı. Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam, mimari yapının Roma dönemine ait olduğunu düşündükleri belirterek, "Sütun altlıklarının orijinal şekilde korunduğunu söyleyebiliriz. Sütunların muhtemelen bir deprem sırasında yıkılmış olduğunu görüyoruz. Ancak Batı Karadeniz'de ilk kez anıtsal bir mimari ile karşılaşıyoruz" dedi.

Amasra'nın Kum Mahallesi'nde 2014'te okul inşaatı sırasında sütunlar bulundu. Amasra Müze Müdürlüğü tarafından 2017'de yapılan kurtarma kazısında mimari yapılar ve sütunlar ortaya çıktı. Geçen haziranda yeniden kurtarma kazısı başlatıldı. 2 dönümlük arazideki 5 adet 6 metre boylarında sütun ile sütun ayaklarının konulduğu kartal figür işlemeli taban mermer kaidelerin olduğu bölgede çalışmalar devam ediyor. Yapının gün ışığına çıkması için yapılan kurtarma kazısı, Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyelerinin bilimsel danışmanlığında gerçekleştiriliyor.

Çam, ilk kez Batı Karadeniz'de anıtsal bir yapı ile karşılaştıklarını ifade ederek, "Şu anda anladığımız kadarıyla milattan sonra 2'nci yüzyıl ortaları ya da sonlarına doğru yapının inşa edildiğini tahmin etmekteyiz. Bunun kesin olarak söylemek şimdilik çok erken, şu anda daha kazının başlangıç seviyesindeyiz. Henüz yapı tamamen ortaya çıkmış değil, oldukça büyük bir alanı kapsayan bir anıt mı bir tapınak mı, bir sütunlu cadde mi? Bunlara ilişkin kesin bulgulara ulaşamadık. İlerleyen zamanlarda yeni bulanacak obje veya yazılarla birlikte yapının ne olduğunu kesin bir şekilde anlamış olacağız. Ancak Batı Karadeniz'de ilk kez anıtsal bir mimari ile karşılaşıyoruz. Restorasyon ile en kısa zamanda ayağa kaldırmak istiyoruz" diye konuştu.