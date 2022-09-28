Bartın kültür sanat haberleri | Amasra 3. kez kruvaziyer ağırlıyor

Amasra 3. kez kruvaziyer ağırlıyor

BARTIN Rusya'dan demir alan 843 yolcu ve 427 mürettebatı bulunan Astoria Grande adlı kruvaziyer sabah saatlerinde Amasra Limanına demirledi. Rus turistler Amasra'nın tarihi mekanlarını rehberler eşliğinde gezdi.

İlk kez 3 Ağustos 2022 tarihinde bir kruvaziyer gemisini ağırlayan Amasra'da üçüncü kez kruvaziyer heyecanı yaşandı. Rusya'dan demir alan ve ilk durağı İstanbul'un ardından 843 yolcu ve 427 mürettebatı ile sabah saatlerinde Amasra limanına ulaşan Astoria Grande adlı kruvaziyerdeki turistler, Amasra'daki tarihi yapıları rehberler eşliğinde gezdi.

Amasra Kalesi, Cenavo Şatosu, Şapel, Kemere Köprüsü, Fatih Camii, Direkli Kaya, Bedesten gibi birçok tarihi yapıyı yakından görme imkanı bulan Rus turistler rehberlerden ilçenin tarihi hakkında bilgiler aldılar. Ahşap el oyma sanatı ve Bartın'a özgü tel kırma sanatı gibi çeşitli tekniklerle oluşturulan birçok farklı hediyelik ürünün satışa sunulduğu Çekiciler Çarşısını da gezen turistler burada alışveriş yaptılar.

50 kişilik turist kafilesi de sabah Amasra Limanından hareket eden tur otobüsleri ile Karabük'ün Safranbolu ilçesine hareket etti. Amasralı esnaflardan Nevin Kuru kruvaziyer turizminin Amasra ekonomisine ciddi katkı sunduğunu ifade ederek, "İlk gemide çok bir şey olmamıştı ama ikinci gemi daha kalabalıktı. Hem genç hem de çocuklar vardı. Daha iyi oldu, alışveriş yaptılar. Gözlük, takı gibi yeme içme sektörüne de hediyelik eşya sektörüne de faydası oluyor yani." dedi. Çekiciler Çarşısı esnafları ise alışveriş yoğunluğunun beklenti kadar olmasa da iyi bir hareketlilik sağladığını ifade ederek, "faydası oluyor tabi ama beklenti kadar değil. Birde sezon sonu olduğu için. Yine de idare ediyor. Daha ilk başlangıç çünkü bunlar. İlerleyen zamanlarda oturacağını zannediyorum." Şeklinde görüşlerini ifade ettiler.

Amasra ilçesinde kruvaziyer turizmine yönelik ilk adımlar 2018 yılında atılırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2018 yılında ihale edilen ve toplamda 78 milyon TL yatırımla inşasına başlanan "Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesi yüzde 90 oranında tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı'nın 2021 yılında uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi deniz hudut kapısı ilan edilmesinin ardından teknik altyapı çalışmaları hızla bitirilen liman, kruvaziyerleri ağırlamaya hazır hale getirildi. Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir yerleşim yeri olan, tarih boyunca bölgenin liman ve ticaret merkezi konumundaki Amasra'nın yapılan yatırımlarla önümüzdeki dönemlerde de kruvaziyer turizminin önemli duraklarından ve rotalarından biri olması bekleniyor.

Sabah saatlerinde Amasra limanına demirleyen Astoria Grande isimli kruvaziyer, akşam saatlerinde yeniden demir alarak bir sonraki durağı olan Sinop'a hareket edecek.