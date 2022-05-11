Bartın'da ortaokul öğrencileri tarihi yapıların maketini hazırladı

BARTIN (AA) - Bartın'da ortaokul öğrencilerinin 7 ayda kartondan hazırladığı üç boyutlu 25 maket, sergide beğeniye sunuldu.

Epçiler Ortaokulunda eğitim gören 25 öğrenci, Görsel Sanatlar öğretmeni Nesrin Özgen koordinesinde Türkiye ve dünyanın çeşitli noktalarında bulunan sanatsal ve tarihi yapıları kartondan makete dönüştürdü.

Yaklaşık 7 ay süren çalışma sonucunda titizlikle hazırlanan üç boyutlu 25 maket, Bartın Kültür Merkezi'nde sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, gazetecilere, öğrencilerin güzel bir iş başardığını söyledi.

Hazırlanan eserleri müzede de sergilemeyi planladıklarını aktaran Acar, "Bartın her alanda olduğu gibi sosyal ve kültürel anlamda da ülkede inşallah her geçen gün ön plana çıkacak ve daha güzel işler çıkacak." dedi.

Öğretmen Özgen de projeyle öğrencilerin sanatsal ve tarihi alanları yakından tanımalarını sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Öğrencilerin öğrenmelerini daha da kolaylaştırdıklarını anlatan Özgen, "En azından müzeye gittikleri zaman hangi çalışmaları inceleyeceklerini, hangi konularda araştırma yapacaklarını daha net görür oldular. Türkiye ve dünyadaki tarihi alanların geçmişi, toplumlar, etkinlikler ve yaşantılarla ilgili bilgi sahibi oldular." diye konuştu.