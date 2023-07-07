Barofest Yaza Merhaba Konseri

KONYAALTI Belediyesi ve Antalya Barosu iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen 'Barofest Yaza Merhaba' açılış konseri vatandaşları coşturdu. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, İyi ki avukatlar var. İyi ki, bir gün dünyanın her yerinde adaletin gerçekleşeceğine dair umudumuz var diye konuştu.

Konyaaltı Belediyesi, HayatPark'ta açıkhava etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Özellikle yaz aylarında sanatın merkezi haline gelen HayatPark, '2'nci Barofest Yaza Merhaba' konserlerinin ilk gününde Antalyalı müzikseverleri bir araya getirdi. Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Barosu iş birliği ile gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde Antalya Barosu'nun grubu Full House ile Adana Barosu'nun grubu Resen sahne aldı. Taşınabilir sandalyeleriyle konser alanını dolduran müzikseverler, sahne alan grupların seslendirdiği yerli ve yabancı şarkılara eşlik ederek unutulmaz bir müzik akşamı geçirdi. Etkinliğe aileleriyle birlikte gelerek konserin tadını çıkaran çocuklar, hareketli şarkılarla dans ederek renkli görüntüler oluşturdu.

'AVUKATLAR, ADALETSİZLİĞİN OLDUĞU HER YERDELER'

Konser öncesinde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, meslektaşlarıyla, baro yönetimiyle ve konsere katılan sanatseverlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Avukatların siyasette, sanatta, en önemlisi de adaletsizliğin olduğu her yerde olduğunun altını çizen Başkan Esen, Avukatlık, adaletin tecelli etmesini sağlayan iddia, savunma ve yargı ayaklarından bir tanesi olan savunma ayağıdır. Tıpkı, muhasebecilik gibi, eczacılık gibi, hekimlik gibi serbest bir meslektir. Her ülkede olduğu gibi, bizim ülkemizde de istenmeyen şeyler olduğunda, bu mesleğin mensupları bir reaksiyon gösterir dedi. Başkan Esen, Bizim gibi ülkelerde, tüm meslek gruplarının, kendi mesleklerini icra etmelerinin dışında, kendi meslekleriyle ilgili topluma rahatsızlık veren konularda reaksiyon göstermek gibi de görevleri vardır. Bu reaksiyon da, neredeyse kendi mesleklerini icra etmek kadar zamanlarını alır, çünkü bu denli sık ihlallerle karşılaşılır diye konuştu. Başkan Esen, şöyle konuştu

Avukatlık mesleğini, içindeki adalet duygusunu hiç şaşırtmadan doğru bir şekilde yansıtan, toplum için önemli olan konulara duyarsız kalmayan tüm meslektaşlarıma ve sevgili arkadaşım, kardeşim Antalya Barosu Başkanı Hüseyin Geçilmez'in şahsında tüm barolara teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. İnsanlar, savunmanın ne kadar önemli olduğunu kendilerini savunacak duruma geldiklerine anlarlar ama onlar her zaman ve her yerde, kişinin ne olduğuna bakmaksızın onların yanında olurlar. İyi ki avukatlar var. İyi ki, bir gün dünyanın her yerinde adaletin gerçekleşeceğine dair umudumuz var.

HayatPark'taki 3 günlük festivalde Antalya, Adana, İzmir, Denizli, Bursa, Konya ve Isparta barolarından müzik grupları sahne alacak.