Bankacılığı Bırakıp Çocuk Tiyatrosu Kurdu

Adana'da bankacılığı bırakıp çocuk tiyatrosu kuran girişimci 49 yaşındaki Gülsemin Gültekin, geleneksel dekor uygulamalarının yerine LED ekranlar kullandığı sahnesinde oyunları seyirciyle buluşturuyor.

Kentte bir bankada bölge yöneticiliği yapan Gültekin, çocukluk hayali tiyatroculuğu gerçeğe dönüştürmek için 2017'de istifa edip oyunculuk eğitimi aldı.

Aynı yıl kurduğu çocuk tiyatrosunun genel sanat yönetmenliğini üstlenen Gültekin, oyunlarda sahne geçişlerini kolaylaştırmak ve daha iyi görsel efekt sunmak amacıyla hazırladığı projeyi Çukurova Kalınma Ajansına (ÇKA) sundu.

Gültekin, ÇKA ve Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen Sosyal Girişimcilik Güçlendirme ve Uyum Projesi'nden aldığı destekle sahne dekorunda LED ekranlar kullanmaya başladı.

Bilgisayar programlarıyla hazırladığı arka planları sahnedeki panellere yansıtan Gültekin, farklı tiyatro oyunlarında dekor değişimini dijitalleştirerek hazırlık sürecini kısalttı.

Gültekin öncülüğündeki 6 oyuncu, 2 teknik personel ve bir organizatörün görev aldığı ekip, dijital arka planlı sahnede çocuklar için çeşitli tiyatro oyunları organize ediyor.

"Tiyatroya nasıl yenilik getirebilirim düşüncesiyle yola çıktım"

Tiyatronun kurucusu Gülsemin Gültekin, AA muhabirine, dijital çağa ayak uydurmak için teknolojiyi tiyatroyla buluşturduğunu söyledi.

Uygulamanın, tiyatro oyunlarını daha akıcı hale getirdiğini dile getiren Gültekin, şöyle konuştu:

"Her oyuna göre dekor üretmek ve depolama alanı yetersizliği gibi sorunlar yaşıyorduk. Dekor üretmek için kesmek, boyamak ve büyük emek gerekiyordu. Bir oyunun sahne dekorunu hazırlamak yaklaşık 10 günümüzü alıyordu. Şu anda oyun değiştirmek istediğimde ertesi gün geçiş yapabiliyorum. Panellerin en büyük avantajı bu oldu."

Gültekin, LED ekranlarla oyunlardaki görsel zenginliğin arttığını, bunun da çocukların ilgisini çektiğini belirtti.

Tiyatroya yenilik kazandırdığı için mutlu olduğunu aktaran Gültekin, şunları kaydetti:

"Çocuklardan çok güzel yanıtlar alıyoruz. Sahnenin ilk perdesi açıldığında oyun görsellerini gördükleri zaman olumlu tepki gösteriyorlar. Oyunun içerisinde sürekli değişen arka planlarımız var. Örneğin bir odaya ya da şehre gitmek istersek gidebiliyoruz, panellerimizin üzerinde kelebekler uçabiliyor. Böylece canlı ve çocukların dikkatini çeken tiyatro uygulaması olmuş oldu. Şu anda oyunlarımızı aktif yürütüyor olmanın büyük gururu var. Bunu başarmış olmak çok güzel ve keyifli. Çocukları, oyunları izlerken mutlu görmek beni ayrıca mutlu ediyor."