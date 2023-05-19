Bandırma Gemi Müzesi 19 Mayıs kutlamalarında yoğun ilgi gördü

Samsun'da bulunan Bandırma Gemi Müzesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ziyaretçilerini ağırladı. Ziyaretçiler, Atatürk ve silah arkadaşlarının toplantı yaptığı bölümleri, yatak odalarını ve kişisel bir çok eşyasını görme fırsatı yakaladı.

SAMSUN'da Bandırma Gemi Müzesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında yoğun ilgi gördü.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 silah arkadaşıyla birlikte Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun birebir replikası olan Bandırma Gemi Müzesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ziyaretçilerini ağırladı. Ziyaretçiler, Atatürk ve silah arkadaşlarının toplantı yaptığı bölümleri, yatak odalarını ve kişisel bir çok eşyasını görme fırsatı yakaladı.

Bandırma Gemi Müzesini ziyaret eden vatandaşlardan Suzan Pehlivanlı (53), Samsun benim memleketim ama Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde Samsun hepimizin memleketi oldu. Kurtuluş Savaşı'nın başlatıldığı geminin bire bir aynısını ziyaret etmek gerçekten gurur verici. Atamızın giydiği kıyafetleri burada görme fırsatım oldu ve çok duygulandım. Bugün neşeli, eğlenceli kısacası cıvıl cıvıl bir gün, çok mutluyum. Bu güzel gün için Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum dedi. (DHA)