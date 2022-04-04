Bandırma'da sahipsiz hayvanlar için mama alanları oluşturuldu - Haberler

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Bandırma'da sahipsiz hayvanlar için mama alanları oluşturuldu

AA - Ahmet Pesen - Kültür Sanat
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Bandırma'da sahipsiz hayvanlar için mama alanları oluşturuldu

Bandırma Kent Konseyi üyelerince, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü dolayısıyla bazı bölgelerde mama noktaları oluşturuldu.

Bandırma Kent Konseyi üyelerince, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü dolayısıyla bazı bölgelerde mama noktaları oluşturuldu.

Hayvanların beslenmesi için hazırlanan kaplar, ilçede belirlenen alanlara yerleştirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, Gençlik Meclisinin projesi olarak hazırlanan mama kaplarını ilçenin çeşitli yerlerine monte ettiklerini söyledi.

Polat, "4 Nisan Sokak Hayvanlarını Koruma Günü nedeniyle bir farkındalık projesi yaptık. Bandırma halkından bu mama kaplarının sıkça doldurulmasını talep ediyoruz." dedi.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Feride Aşırt Can ise "Yağmurlu havalarda ıslanan mamalar besin değerini kaybediyor. Bunu engellemek için kapların üzerine monte ettiğimiz kapaklar sayesinde mamalar artık ıslanmayacak." diye konuştu.

AA / Ahmet Pesen - Kültür Sanat

Kent Konseyi, Serdar Polat, gençlik, 4 Nisan, Kültür Sanat, Haberler

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