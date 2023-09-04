Bandırma'da 7. Kavun Festivali Başladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen 7. Kavun Festivali, geleneksel olarak Bayraklı tepeye yürüyüşü ile başladı. Festivalde kavun yetiştiricileri arasında yarışma düzenlendi ve dereceye girenlere ödülleri verildi. Ayrıca festival, tarımın önemine dikkat çekmesi ve Yeşil Çomlu kavununun coğrafi işarete kavuşmasıyla da ilgi topladı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen 7'inci Kavun Festivali, geleneksel olarak Bayraklı tepeye yürüyüşü ile başladı.

Yeşil Çomlu Mahallesi'nin tanıtılması ve bölgede yetişen kavunların tanıtımı ve bölgede kavun borsası oluşturmak amacıyla düzenlenen festival birçok farklı ketten gelen misafire ev sahipliği yapıyor. Ayrıca festival tarıma ve çiftçiye dikkat çekmesi yönüyle de ilgi topluyor. Bu yılda 7'incisi gerçekleşti. Festivalde, Yeşil Çomlu kavununun coğrafi işarete kavuşması ve tarımın önemi vurgulandı. Festivalde ayrıca kavun yetiştiricileri arasında yarışma düzenlendi ve dereceye girenlere ödülleri verildi.

Festivalde Yeşil Çomlu yetiştiricilerinin organik olarak yetiştirdiği kavunların ikramı, peynir ve lokma dağıtımı yapıldı. Festival, Bandırma Bando takımının çaldığı müziklerle başladı. Ardından Bayraktepe'ye kortej yürüyüşü gerçekleştirilerek saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Kortej yürüyüşünden sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmaları Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ve Yeşil Çomlu Mahalle Muhtarı Mustafa Can Toros kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Her yıl olduğu gibi bu yılda bölgede yetişen kavunlardan yarışma tertip edildi. Festival çerçevesinde hasat sezonunun en iyi kavun yetiştiricilerin yarışmasında dereceye girenlere ödüller verildi.

Etkinlik Bandırma Halk Müziği Kültür ve Sanat Derneği, Türk Halk Müziklerini sergilemesi ve sanatçı Sevgi Onur'un şarkılarını seslendirmesiyle son buldu. - BALIKESİR