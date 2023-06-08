Balkanların Vatan Şairi Fettah Efendi için sempozyum düzenlenecek

Balkan Çalışmaları Vakfı tarafından "Balkanların Vatan Şairi" olarak bilinen Fettah Efendi ile ilgili "60. Ölüm Yıl Dönümünde Fettah Efendi Sempozyumu" düzenlenecek. Sempozyum, Fettah Efendi Araştırmaları Merkezi, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğiyle 9-10 Haziran'da TYB İstanbul Şubesi'nde gerçekleştirilecek.

Balkan Çalışmaları Vakfı tarafından "Balkanların Vatan Şairi" olarak bilinen Fettah Efendi ile ilgili "60. Ölüm Yıl Dönümünde Fettah Efendi Sempozyumu" düzenlenecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, sempozyum, Fettah Efendi Araştırmaları Merkezi, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğiyle 9-10 Haziran'da TYB İstanbul Şubesi'nde gerçekleştirilecek.

Asıl adı Abdülfettah Rauf olan Üsküplü şair Fettah Efendi ile ilgili Türkiye'de ilk kez düzenlenecek etkinlikte, Türkiye ve Balkan ülkelerinden katılımcılar bildiri sunacak.

Açılışı 9 Haziran saat 15.00'teki "Balkanların Bir Vatan Şairi: Fettah Efendi" paneliyle başlayacak sempozyumda, 5 farklı oturumda Fettah Efendi ele alınacak.