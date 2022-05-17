Balıkesir Tiyatro Festivali perdelerini 18 Haziran'da açacak - Haberler

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 18-26 Haziran'da "Balıkesir Tiyatro Festivali" gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Her Aşk Biraz Komiktir", "Suit", "Hangisi Karısı ve "Fanatik" oyunları tiyatroseverlerle buluşacak.

Oyunlarda, Salih Bademci, Burcu Kıratlı, Sarp Bozkurt, Melis İşiten, Ahmet Kayakesen, Selen Soyder, Zeynep Beşerler gibi ünlü isimler sahne alacak.

Festival, son 4 gününde Ayvalık ilçesine taşınacak. "Deniz Seviyesinde Tiyatro" seçkisiyle devam edecek etkinlik, 26 Haziran'da sona erecek.

Ayrıca Balıkesirli tiyatroseverler ile lise öğrencilerine verilen 14 haftalık tiyatro dersinin final oyunları sahnelenecek.