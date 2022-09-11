Balıkesir haberleri... Balıkesir'de geleneksel kadın giysileri defilesi yapıldı Kültür Sanat Haberleri Balıkesir kültür sanat haberi: Balıkesir'de, Kent Konseyi öncülüğünde "Gelenekten Geleceğe Kültürel Mirasımız Balıkesir Geleneksel Kadın Giysileri ve Başlıkları" defilesi düzenlendi. Balıkesir'de, Kent Konseyi öncülüğünde "Gelenekten Geleceğe Kültürel Mirasımız Balıkesir Geleneksel Kadın Giysileri ve Başlıkları" defilesi düzenlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentin kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında, Kent Konseyi öncülüğünde defile organize etti. Avlu Kongre Merkezi'ndeki defilede, geleneksel kıyafetler Bursa Olgunlaştırma Enstitüsünün katkılarıyla Balıkesirlilerle buluştu. Balıkesir'in yöresel motiflerinin işlendiği el emeği 31 kostümün sergilendiği defile, konsepti ve temasıyla izleyenlerden alkış aldı. Ayrıca, kurtuluş etkinlikleri kapsamında dünyaca ünlü keman sanatçısı Cihat Aşkın ve Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu Sümer Ezgü, Balıkesir'in kurtuluşunun 100. yılına özel olarak "Kahramanlık Türküleri" konserinde aynı sahnede buluştu. Kültür Sanat Kaynak: AA / İlkan Toprak Kent Konseyi Balıkesir Kültür Sanat Haberler

Haberler ›› Kültür Sanat ›› Balıkesir haberleri... Balıkesir'de geleneksel kadın giysileri defilesi yapıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.