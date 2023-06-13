Balıkesir'de Somut Olmayan Kültürel Miras Araştırmaları Tamamlandı

Balıkesir Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen Balıkesir Somut Olmayan Kültürel Miras Projesi kapsamında 29 akademisyen ve 17 uzmanın sahada çalışarak hazırladığı 'Balıkesir Somut Olmayan Kültürel Miras Alan Araştırmaları' adlı eser tamamlandı.

Balıkesir'in kültürel ve geleneksel mirasının gelecek nesillere aktarılması amacıyla 29 akademisyen ve 17 uzmanın sahada çalışarak hazırladığı "Balıkesir Somut Olmayan Kültürel Miras Alan Araştırmaları" adlı eser tamamlandı.

Balıkesir Valiliği öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin desteğiyle 2 yıl önce Balıkesir Somut Olmayan Kültürel Miras Projesi başlatıldı.

Kentin güçlü ve zengin kültür öğeleri konu alınarak kültürel miras unsurlarının tespit edilmesinin, gelecek nesillere taşınmasının amaçlandığı proje kapsamında saha çalışmaları yapıldı.

29 akademisyen ve 17 uzmanın Balıkesir'in bütün ilçelerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda "Balıkesir Somut Olmayan Kültürel Miras Alan Araştırmaları" kitabı oluşturuldu.

Vali Hasan Şıldak, Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, çalışmaya katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Şıldak, "Balıkesir'e ve ülkemize hayırlar getirsin. Başarılı çalışmalara, yeni adımlara vesile olsun. Kitapta yer alan her bir başlık, her bir çalışma konusu, yeni çalışmaların da müjdecisi olacaktır." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da insanların kökenlerini bilip ona göre yaşaması gerektiğini ifade etti.

Modern hayata geçişle birlikte geleneksel kültürün de yaşatılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Evrilmeyen devrilir lafına sahip çıkıp kökene de sahip çıkmak gerekiyor. İnsanların kökenlerinden bağımsız modern bir hayat yaşayamayacağını bilmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da yerel kültürün korunmasının önemine dikkati çekerek, çalışmayı başlatan Vali Şıldak'a ve destekleri için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Eseri hazırlayan uzmanların bilgiler verdiği, yöresel türkülerin seslendirildiği program, kitabın hazırlanmasına katkı sağlayanlara plaket takdimiyle sona erdi.