Balıkesir'de Şiir Akşamları Başlıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan '24. Suçıktı Şiir Akşamları' etkinliğine 22 şair katılacak. Etkinlik kapsamında çeşitli okullarda atölyeler, şiir meclisi, panel ve okur buluşması gibi etkinlikler düzenlenecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Dursunbey ilçesine bağlı Suçıktı'da düzenlenecek "24. Suçıktı Şiir Akşamları"na 22 şair katılacak.

Etkinlik kapsamında Balıkesir'deki çeşitli okullarda "22 Şair 22 Okul" başlıklı atölyeler, "Dursunbey Şiir Meclisi", "Suçıktı Şiir Akşamı" ve Balıkesir Millet Kütüphanesi'nde "Şehir ve Şiir" paneli gibi çok sayıda etkinliğin gerçekleştirileceği program 3 gün devam edecek.

Şair Hüseyin Ferhad'ın onur konuğu olacağı etkinlikte, Adem Turan, Adnan Özer, Ahmet Edip Başaran, Ali Ayçil, Ali Emre, Ali K. Metin, Celal Fedai, Cenk Gündoğdu, Çiğdem Sezer, Eda Fırat, Ercan Yılmaz, Hasan Hüseyin Çağıran, Hayriye Ünal, Mehmet Tepe, Metin Cengiz, Mustafa Köneçoğlu, Mustafa Muharrem, Mustafa Uçurum, Şadiye Kılıç, Üzeyir Sali ve Yusuf Akgül, Suçıktı'da şiirlerini seslendirecek.

Şairler ayrıca okur buluşmasında edebiyatseverlerle sohbet edecek.