Balıkesir'de öğretmen, öğrenci ve veliler bando takımı kurdu

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde öğretmen, öğrenci ve velilerden oluşan bando takımı etkinliklerin aranılan ekibi oldu.

2018 yılında Mustafa Müdüroğlu Ortaokulunda, öğretmen, öğrenci ve velilerden oluşan 'Özgür Kanatlar Bandosu' adı verilen bando takımı etkinliklerde halkı coşturuyor. Kültür ve Sanat Derneğinin de ritim sazları ile destek verdiği banda Atatürk'ün ilçeye gelişinin 88.yılıdönümünde yaptığı gösterilerle göz doldurdu. Beden Eğitimi Öğretmeni Özgür Aras'ın öncülüğünde kurulan 30 kişilik bandoda Burhaniye Kültür Sanat Derneği Başkanı Metin Kaptanoğlu ve ritim saz grubu da yer alıyor. Özgür Kanatlar Bandosu tören sonunda Cumhuriyet Meydanında mini konser verdi.

Milli bayramlarda görev aldıklarını anlatan Bando Şefi Özgür Aras, "2018 yılında Özgür Kanatlar Bandosunu kurduk. 2018 yılından bu yana her milli bayramda Burhaniye halkına hizmet içindeyiz. Her bayram coşkusunu beraber yaşıyoruz. Bu sene, bayramlara Kültür Sanat Derneğinin ritim kadrosunu da kattık. Çok farklı bir bando takımı olduğunu düşünüyoruz. Halkımızdan çok olumlu dönüşler alıyoruz. Her sene güçlenerek, kadromuzu yeni vatandaşlarımızı alıyoruz. Önemli olan halk bandosunda her kesimden kişinin olması. Öğrenci var. Öğretmen var. Emekliler var. Müzisyenimiz var. Bir amatör ruh içinde bayramlarda halkımızın yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. Kültür Sanat Derneği Başkanı Metin Kaptanoğlu da, "Bu gün yapılan etkinlikte Özgür hocamın davetiyle bizde katıldık. Biz Burhaniye Kültür ve Sanat Derneği olarak Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği branşlarını da yürüten bir faaliyette bulunuyoruz. Bandoya destek olmaktan mutluyuz" dedi. Rehber Öğretmen Altuğ Keskin ise, "Nadir Tolun Okulu rehber öğretmeniyim. Aynı zamanda bendir çalıyorum. Önümüzdeki yıllarda daha farklı Türk enstrümanlarıyla katılıp daha farklı çeşitte müzik yapmayı düşünüyoruz" dedi.