Balıkesir'de Kuvayımilliye'nin simgelerinden Alaca Mescid Camisi restorasyonun ardından açıldı

Balıkesir'de Kuvayımilliye'nin simgelerinden olan Alaca Mescid Camisi, restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı.

Kuvayımilliye döneminde düşman işgaline karşı mücadele için toplanılan Alaca Mescid Camisi'nde, Balıkesir Valiliği desteğiyle başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Karesi Belediyesinin desteğiyle yenilenen caminin ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Alaca Mescid Camisi'nin Balıkesir için büyük değerinin bulunduğunu söyledi.

Ustaoğlu, Balıkesir'in kimliğine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Kentimizin tarihine, kimliğine yakışacak bir şekilde burayı hizmete açmış olacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Balıkesir'e gelen ve burayı ziyaret eden tüm vatandaşlarımızın mutlu olacağını düşünüyoruz. Kentimizin Kuvayımilliye Günü'nde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlık, sıhhat diliyorum."

Alaca Mescid Camisi, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın duasının ardından kurdele kesilmesiyle ibadete açıldı.

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.