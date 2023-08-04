Balıkesir'de Antik Yemek Kitabı Tanıtıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Antandros Derneği tarafından hazırlanan Antik Yemek Kitabı'nın tanıtımı yapıldı. Arkeolog yazar Nezih Başgelen, Anadolu'nun zengin gastronomi kültürünü vurgulayarak, gastronominin turizmde önemli bir çekici olduğunu belirtti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise Antandros kazı alanına verdikleri destekten bahsetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından hazırlanan "Antik Yemek Kitabı"nın tanıtımı yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait "Onhann Fırıntaş Tesisleri"nde, "Antandros'tan günümüze arkeoloji, mitoloji ve gastronomi" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşi sonrasında yemek kitabının tanıtımında konuşan arkeolog yazar Nezih Başgelen, Anadolu'nun tarih öncesinden günümüze hem uygarlık hem de gastronomi açısından çok zengin olduğunu, yemek çeşitliliğini ve onların coğrafyaya göre karakterize olmuş niteliklerini getirdiğini kaydetti.

Antandros Derneğinin çok güzel bir etkinlikle antik dönemden bugüne bölgenin yemek kültürünü sürdürülebilir bir çizgide izlediğini ifade eden Başgelen, şöyle konuştu:

"Bu, geçmişi bizlerle buluşturuyor. Bizler de böyle bir etkinlikte hem bir taraftan geçmişe yönelik referansları bizzat yapılmış örnekleriyle görmekten, tatmaktan dolayı çok mutluyuz. Gastronomi artık bir destinasyonun çekici ögesi. Hatta önde değerlendirilen bir olgusu. Eğer bir kent turizme sunduğu kültür değerleri kadar mutfak değerlerini de eş zamanlı özgün hale getirip sunabiliyorsa ve geleneksel tatları gelenlerle buluşturabiliyorsa özellikle turizmde ön sıralarda bir teveccühü görüyor."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise yaklaşık 5 yıldır Antandros kazı alanındaki çalışmalara destek verdiklerini söyledi.

Antandros'u açıp ören yeri olarak ortaya koymak istediklerini dile getiren Yılmaz, yemek kitabı yazarı Nurdan Çakır Tezgin'e de bölgeye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Modaratörlüğünü Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan'ın yaptığı söyleşiye konuşmacı olarak katılan arkeolog yazar Nezih Başgören, Antandros Kazı Başkanı Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Polat, Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Yasemin Polat ve araştırmacı yazar Nurdan Çakır Tezgin, kent hakkında gastronomiden tarihi yapısına kadar bir çok konuda bilgi aktardı.

Söyleşinin ardından katılımcılara antik zaman yemeklerinden oluşan bir de tadım yaptırıldı.