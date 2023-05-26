Balıkesir'de 3. Kitap Fuarı Başladı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde düzenlenen 3. Kitap Fuarı başladı. 80 yayınevi ve 100 yazarın katıldığı fuar, 9 gün boyunca söyleşi, panel ve şiir dinletilerine ev sahipliği yapacak.

Balıkesir'de, Altıeylül Belediyesince bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kitap Fuarı başladı.

75. Yıl Parkı'nda 80 yayınevi ve 100'ü aşkın yazarın katıldığı 3. Altıeylül Kitap Fuarı'nda 9 gün boyunca söyleşi, panel ve şiir dinletileri gerçekleştirilecek.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, fuarın açılışında, bu dönemde doğru bilgiye ulaşmanın önemine dikkati çekti.

Çocukların sosyal medya yerine kitap okumaya yönlendirilmesi halinde geleceğe daha iyi hazırlanacağını belirten Canbey, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür fuarlar okuma alışkanlığının, kültürünün gelişmesi açısından çok önemli. Artık bilginin her yerde olduğu, bilginin bu kadar çoğaldığı ortamda bunun içinden çıkarıp bulabilmek kolay değil. Bu ancak bilgiye odaklanarak olabilir. Bu da kitap okuyarak gerçekleştirilebilir. Çocuklarımızı sosyal medyanın içinden alıp, bu teknolojinin içinden kurtarıp kitap okumaya yönlendirebilirsek onların hem kavrama hem anlama gücünü daha fazla geliştirmiş olacağız hem de kendilerini zihinsel olarak geleceğe hazırlama konusunda çok daha güzel bir iş yapmış olacağız."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da 3 yıldır geliştirerek bu fuarı düzenleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile ekibine teşekkür etti.

Avcı ise fuarı ilk günkü heyecanla gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Şehri inşa ederken gençliği ihmal etmeme anlayışını benimsediklerini aktaran Avcı, "Çünkü ihmal edilmiş gençlik, ihya edilmiş, inşa edilmiş o şehri yıkar. Onun için gençliğe, gençlerimize yatırım yapmaya çalışıyoruz. Kitap fuarı da bu yatırımın en önemli ayaklarından, temel taşlarından biri."dedi.

Konuşmaların ardından dua edilerek, fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa, Balıkesir Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.