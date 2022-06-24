Balıkçı barınağında Akdeniz foku görüntülendi Tekneler arasındaki Akdeniz foku Akdeniz fokunun bir süre sonra bölgeden uzaklaşması Mersin'de balıkçı barınağında Akdeniz foku görüntülendi MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foku görüldü. Tekneler arasındaki Akdeniz foku Akdeniz fokunun bir süre sonra bölgeden uzaklaşması Mersin'de balıkçı barınağında Akdeniz foku görüntülendi MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foku görüldü. İlçedeki balıkçı barınağında, teknelerde hazırlık yapan balıkçılar Akdeniz foku gördü. Bir süre bölgede duran Akdeniz foku daha sonra gözden kayboldu. Akdeniz foku, balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. AA / Kültür Sanat Akdeniz Mersin Kültür Sanat Haberler

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