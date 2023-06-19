Bali Sanat Festivali başladı

Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen 45. Bali Sanat Festivali, yerel ve uluslararası sanatçıların katılımıyla başladı. Etkinlik, bir ay boyunca devam edecek ve binlerce ziyaretçi için cazibe noktası olacak.

Endonezya'nın Bali adasında yer alan Denpasar kentinde düzenlenen 45. Bali Sanat Festivali'nin açılışına katılan sanatçılar, 18 Haziran 2023. (Fotoğraf: Dicky Bisinglasi/Xinhua)

BALİ, 19 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'nın Bali adasında yer alan Denpasar kentinde düzenlenen 45. Bali Sanat Festivali, Balili sanatçıların binlerce kişilik bir kalabalığa yeteneklerini sergilemesiyle Pazar günü başladı.

18 Haziran-16 Temmuz tarihleri arasında bir ay sürecek etkinlikte yerel ve uluslararası sanatçılar sahne alacak.

Bali yüzyıllardır canlı kültürü ve geleneksel sanatlarıyla tanınıyor. Bali Sanat Festivali, dünyanın dört bir yanından binlerce ziyaretçi için cazibe noktası olan yıllık bir sanatsal faaliyettir.

Endonezya'nın Bali adasında yer alan Denpasar kentinde düzenlenen 45. Bali Sanat Festivali'nin açılışına katılan sanatçılar, 18 Haziran 2023. (Fotoğraf: Dicky Bisinglasi/Xinhua)

Endonezya'nın Bali adasında yer alan Denpasar kentinde düzenlenen 45. Bali Sanat Festivali'nin açılışına katılan sanatçılar, 18 Haziran 2023. (Fotoğraf: Dicky Bisinglasi/Xinhua)

Endonezya'nın Bali adasında yer alan Denpasar kentinde düzenlenen 45. Bali Sanat Festivali'nin açılışına katılan sanatçılar, 18 Haziran 2023. (Fotoğraf: Dicky Bisinglasi/Xinhua)