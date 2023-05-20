Balçova'da 19 Mayıs coşkusu

Balçova Belediyesi ile EFEM Gençlik ve Spor Kulübü'nün düzenlediği Demokrasi ve Gençlik Yürüyüşü ile Halk Oyunları Şenliği'nde büyük bir coşku yaşandı. Binlerce Balçovalı Cumhuriyet marşları ile yürürken, Türkiye'nin değişik yörelerinden halk oyunları sergilendi.

Balçova Belediyesi ile EFEM Gençlik ve Spor Kulübü'nün; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlediği Demokrasi ve Gençlik Yürüyüşü ile Halk Oyunları Şenliği'nde büyük bir coşku yaşandı. Binlerce Balçovalı Cumhuriyet marşları ile yürürken, Türkiye'nin değişik yörelerinden halk oyunları sergilendi. 4 yaşından 70 yaşına kadar yüzlerce yaştan oyuncunun yer aldığı guruplarda en büyük beğeniyi her yıl olduğu gibi engelli gençlerin gösterisi aldı.

Tüm yurtta coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Balçova'da muhteşem bir kortej ve halk oyunları şenliği ile kutlandı. Akşam saatlerinde Ata Caddesi'nde başlayan Demokrasi ve Gençlik Yürüyüşü'ne katılan binlerce Balçovalı ellerinde bayraklar ile marşlar söyleyerek yürüdü. Korteje katılmayan Balçovalılar da yürüyüşe katılanlara balkonlarından sevgi gösterisinde bulundu. Balçova Belediyesi ile EFEM Gençlik ve Spor Kulübü'nün düzenlediği Halk Oyunları Şenliği'nde ise izleyiciler Anadolu'nun Kültürel Tarihinden bir kesit izledi. Halk Oyunları ekiplerinin yurdun değişik yörelerinden derlediği gösteriler tarihsel sunum eşliğinde izleyicilerle buluştu. Yaklaşık 300 dansçının katıldığı gösterileri ilgiyle izlenirken en çok beğeniyi, özel gençlerin oluşturduğu Engelsiz Halk Oyunu ekibi aldı. Erik Dalı müziği ile oynayan Gençlere, sahneye çıkan Başkan Fatma Çalkaya'da eşlik etti.

Balçova'ya ve Türkiye'ye Cumhuriyet'in çok yakıştığını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "104 yıl önce bu ülkenin kurtarıcısı sarı saçlı mavi gözlü kahraman Samsun'a çıktı. Cumhuriyet'i kurdu ve bizlere emanet etti. Biz de ulusal bayramlarımızda bu emanete olan bağlılığımızı ifade ederiz. 29 Ekim'de, 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta Cumhuriyet'e bağlılığımızı dost düşman herkes görür. Bizi ayakta tutan gücün başında bu birlikteliğimiz gelir. Bizi ayakta tutan diğer bir güç ise kültürümüzdür. Bana Milliyetçilik nedir? Diye sorarlarsa 4 yaşındaki Arya kızımızın folklor oynamasıdır derim. Balçovalı 30 bin vatandaşı ve genci Çanakkale'ye, Anıtkabir'e götürüp oralarda tarihimizi öğretmektir derim. O yüzden bize ulusal bayramlarımızı unutturmaya çalışsalar da biz bayramlarımızı coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.