Bakü'de Engelsiz Müzik Konseri düzenlendi

Bakü'de Uluslararası Mugam Merkezi'nde "Engelsiz Müzik Konseri" düzenlendi.

Ünlü Cadenza Contemporary Orkestrası eşliğinde, Azerbaycan ve Türkiye'den otizmli müzisyenler performans gösterdi.

Konsere, Türkiye adına Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı mezunu olan ve halen üniversitede yüksek lisans öğrencisi olan otizmli Koral Erdeniz katıldı.

Erdeniz'e, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın vakfı olan "Birge ve Sağlam Birliğinin" Otizm Merkezinde eğitim gören otizmli Hüseyin Niftaliyev de öğretmeniyle katıldı.

Konser sonrasında, tüm Türk devletleri arasındaki kültür bağını geliştirmek amaçlı otizmli müzisyenlerin katılacakları konserler dizisi yapılmasına karar verildi.