Bakü'de düzenlenen konferansta Irak Türkmenleri ve Türk dünyası ele alındı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen konferansa Azerbaycan ve Irak'tan çok sayıda siyasetçi ve akademisyen katıldı. Konferansta Irak Türkmenleri ile Azerbaycanlıların kültürel ilişkileri ve Türk dünyasındaki yeri ele alındı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Irak Türkmenleri ve Türk dünyası" konulu konferans düzenlendi.

Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi ve Azerbaycan Uluslararası Çokkültürlülük Merkezi tarafından düzenlenen konferansa Azerbaycan ve Irak'tan çok sayıda siyasetçi ve akademisyen katıldı.

Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Büyükelçi Ferid Şefiyev, konferansın siyasi değil kültürel ve bilimsel bir etkinlik olduğunu söyledi.

Tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını, Irak'la da iyi ilişkiler içerisinde bulunduklarını belirten Şefiyev, Irak Türkmenleri ile Azerbaycanlıların birbirlerine çok yakın olduğunu kaydetti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) eski Başkanı ve Irak Parlamentosu Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Irak Türkmenleri ile Azerbaycanlıların kardeş olduğunu söyledi.

Salihi, Azerbaycan Türkleri ile Irak Türkmenleri arasında bağları daha da güçlendirmek için çalıştıklarını belirterek, "Birlikte çalışarak bu coğrafyada barış, istikrar ve huzuru tesis ede biliriz. Sınırlarımız uzak olsa da gönüllerimiz yakın." dedi.

Türkmenlerin Irak'taki durumundan da bahseden Salihi, "Türkiye ve Azerbaycan hükümetleri bizden Irak'ın toprak bütünlüğünü savunmamızı istiyor. Biz de Irak'ın toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Fakat Irak hükümetinin de Türkmenlerin hak ve hukuklarını çiğnememesi lazım." şeklinde konuştu.

Kerkük Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Küzeci, Irak Türkmenlerinin Azerbaycan Türklerinin bir parçası olduğunu söyledi.

Küzeci, "İlişkilerimizin devam etmesini temenni ediyorum. Turan'a doğru hep birlikte yürüyeceğiz." dedi.

Konferans, "Azerbaycan ve Irak Türkmenleri arasında kültürel ilişkileri", "Irak Türkmenlerinin Türk dünyasındaki yeri", "Günümüzde Irak Türkmenleri", "Irak Türkmenlerinin kültürel mirası ve Azerbaycan" konulu panellerle devam etti.