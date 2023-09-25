Baksı Kültür Sanat Vakfı, Contemporary İstanbul'da kadın eğitim merkezi projesini tanıtacak

Baksı Kültür Sanat Vakfı, Bayburtlu kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik gücünü arttırmayı amaçladığı 'Baksı Hüsame Köklü Kadın Eğitim Merkezi' projesinin tanıtımı için Contemporary İstanbul'a katılacak.

Baksı Kültür Sanat Vakfı, Bayburtlu kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik gücünü arttırmayı amaçladığı "Baksı Hüsame Köklü Kadın Eğitim Merkezi" projesinin tanıtımı için Contemporary İstanbul'a katılacak.

Contemporary İstanbul'un 18. edisyonu 26-27 Eylül'de ön izleme, 28 Eylül-1 Ekim'de genel ziyaret günlerinde Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan proje, gelecek yıl hayata geçirilecek.

Projenin tanıtım ve finansman desteğini yürüten Baksı Kadın Eğitim Merkezi Girişim Kurulu Başkanı Rana Erkan Tabanca ile girişim kurulu üyeleri, fuarda projenin detaylarını ziyaretçilerle paylaşacak.

"Sürekliliği olan bir altyapının ilk ve en önemli adımı atılmış olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baksı Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, projenin kadınlara sağlayacağı faydaya dikkati çekerek, "Eğitim merkezinde her nesilden kadın bir arada daha güçlü ve daha verimli olabilecekleri imkanları kazanacak. Bu ortak evde kadınlar kendilerine doğrudan fayda sağlayacak üretimler yapabilecek, öğrenecek, öğretecek, gelişecek. Asıl önemlisi, sürekliliği olan bir altyapının ilk ve en önemli adımı atılmış olacak." ifadelerini kullandı.

Projenin hayata geçirilmesi için destek çağrısında bulunduklarını kaydeden Koçan, "Bayburt'ta atılacak doğru bir adımla Anadolu kadınını güçlendirmeyi amaçlayan bu önemli girişim ile ülkemizin kültür ve sanat hayatının gelişimi için herkesi, iş birliğine, beraber düşünmeye ve dayanışmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yörenin sağladığı kaynaklar, geleneğin yaşatılması ve kişisel potansiyelin geliştirilmesi, kadının sosyal ve ekonomik yaşamına artı değer kazandırmak hedefiyle geliştirilen, geniş yelpazeli bir programı bünyesinde barındıracak olan Baksı Hüsame Köklü Kadın Eğitim Merkezi, Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından yerel mimari değerlere saygı çerçevesinde, iklim ve coğrafi koşullar gözetilerek tasarlandı.