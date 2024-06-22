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Bakır kalaycısının 100 derecelik ocak sıcaklığında zorlu mesaisi

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Gaziantep'teki bakır ustaları, kavurucu sıcaklara rağmen 100 dereceyi bulan ateş ocağında insan sağlığı için bakır kalaylamaya devam ediyor.

Bakır kalaycısının 100 derecelik ocak sıcaklığında zorlu mesaisi

100 derecelik sıcakta bakır kalaylıyor

Kavurucu sıcaklarda kalaylama işine devam ediyor

GAZİANTEP - Gaziantep'teki bakır ustaları, kavurucu sıcaklara rağmen 100 dereceyi bulan ateş ocağında insan sağlığı için bakır kalaylamaya devam ediyor.

Ülke genelinde bunaltıcı sıcaklar devam ederken Gaziantep'te ise sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı. Gaziantep'in Bakırcılar Çarşısı'nda kalaylama işlemi yapan ustalar, ocaklardaki ateşin hava sıcaklığı ile birleşmesi sonucu 100 dereceye varan sıcaklığa rağmen kalay işi yaparak hem ekmek parası kazanıyor hem de insan sağlığı için önemli bir iş yapıyor. Yaz- kış demeden kalay işi yapan ve vatandaşların taleplerini karşılamaya çalışan ustalar, kalaylama işleminin zaman aldığını ve emek istediğini de ifade ederek, "Vatandaşlar bu işin emek istediğini bilseler de beklemekte sabırsız davranıyorlar. Biz ise 100 derece sıcaklık demeden onların taleplerine yetişmeye çalışıyoruz" dedi.

"100 derecelik tüp sıcağında kalay işi yapıyorum"

Sıcak havaya rağmen kalay işi yaptığını ve ekmek parası için devam ettiğini söyleyen Cahit Çalı, "60 yıldır yaz demeden kış demeden çalışıyorum. Ekmeğimi bu işten kazanıyorum. İşimiz oldukça zor. 40 derecelik sıcaklık ve üstüne 100 derecelik tüp sıcağında kalay işi yapıyorum. Büyük emek harcıyorum. Burada bakır kapları kalaylıyorum. Lokantalardan gelen bakır tabaklar, beyran, paça yapılan tabaklar diğer yandan evlerde kullanılan kapları kalaylıyoruz" dedi.

"Bakır insanları zehirler algısı oluşturuldu"

Kadınların evde bakır kullanımını sevmediklerini söyleyen Çalı, bakırın insanları zehirler algısı oluşturulduğu için kullanılmadığını söyleyerek aksine bakır kullanımının daha sağlıklı olduğunu ifade etti. Çalı, "Şuanda kadınlar bakır kullanmayı sevmez çünkü bakır emek ister. Çünkü yemeği pişirdiğin zaman dibi sarı olur. Bunu ilaçlar veya deterjanlar almaz külle temizlenmesi gerekir. Geçmiş dönemlerde bakır kullanılırdı. Bakır her yerde karşımıza çıkıyor. Çelik kap kullanımı arttığı için bakır insanları zehirler algısı oluşturuldu. İnsanlarımız da buna inanmaya başladı. Çünkü cebinden çıkan maliyet ve kolaylık vatandaşları çeliğe itti" ifadelerini kullandı.

"100 derece sıcaklığa rağmen vatandaşların taleplerine yetişmeye çalışıyoruz"

100 derece sıcaklığa rağmen bakır kalaylayan Çalı, kalaylama işinin emek istediğini ve vatandaşların ise sabırsız olduğunu söyledi. Çalı, "Buraya kalaylamak için bakır getiriyorlar. Emek istediğini bilseler de müşteriler beklemekte sabırsız davranıyorlar. Biz ise 100 derece sıcaklık demeden onların taleplerine yetişmeye çalışıyoruz. Burada kalay işi yapıyorum. Ürünlere göre fiyatı değişiklik gösterse de getirilen ürünlerden 5 ila 25 TL arası kazanıyorum. 3 kişi çalıştırıyor ve yetiştirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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