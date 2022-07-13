Bakan Kurum'dan Adana'da çevreye ithal atık döküldüğü iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

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Bakan Kurum'dan Adana'da çevreye ithal atık döküldüğü iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

AA - Mümin Altaş - Kültür Sanat
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Bakan Kurum'dan Adana'da çevreye ithal atık döküldüğü iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz." ifadelerini kullandı.

Kurum, sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan Adana'da çevreye ithal atık döküldüğü iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Adana'daki bazı noktalardan fotoğraflar paylaşan Kurum, şunları kaydetti:

"Eski görüntülerle, bayatlamış iddialarla ısıtıp ısıtıp aynı konuyu gündeme getiriyorlar. İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz. Anlamayanlara, anlamak istemeyenlere tane tane bir kez daha söylüyoruz. Çöp değil atık alıyoruz. Çünkü geri dönüştürüyoruz. Geri dönüşüme uygun olmayan atıkları asla ithal etmiyoruz. Çünkü yasakladık."

AA / Mümin Altaş - Kültür Sanat

İklim Değişikliği Murat Kurum Adana Kültür Sanat Haberler

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