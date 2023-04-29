Bakan Karaismailoğlu, Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu :

" Türkiye'de kadın mühendis adaylarımıza da çok ihtiyacımız var; İnşallah onlarla birlikte Türkiye'deki bu önemli projelerimizi bitireceğiz"

TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da bir ilk olarak hayata geçirilen Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Beşirli mahallesinde yapımı tamamlanan Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Trabzon'da bir ilk olarak hayata geçirilen ve içerisinde ahşap boyama, takı tasarım, kuaförlük, dikiş, aşçılık, çağrı merkezi operatörlüğü gibi istihdama yönelik kursların yer aldığı merkezde, kadınlar için sosyal alanlar oluşturuldu. Yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonları, kreşler ve dinlenme alanlarının da yer aldığı merkezin açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu'nun yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaklaşık 700 bin çalışanları olduğunu belirterek, "Biz teknik bir birim olduğumuz için mühendis ve işçi ağırlıklı olduğu için maalesef bizde fazla kadın çalışan arkadaşımız yok. Ama önemli bir şekilde sayıyı arttırmak içinde yoğun çalışıyoruz. Çünkü kadının olduğu yerde ciddiyet var, disiplin var. Daha fazla verim aldığımız için bunu çok önceliyoruz. Özellikle mühendis kadın çalışma arkadaşlarımızı iş hayatımızda ve kadromuza katmak için önemli çaba sarf ediyoruz. Son 21 yıldır Türkiye'deki bu büyük dünyanın en büyük mühendislik projelerini gerçekleştiren bir Türkiye'de tabi ki kadın mühendis adaylarımıza da çok ihtiyacımız var. İnşallah onlarla birlikte Türkiye'deki bu önemli projelerimizi bitireceğiz. Trabzon için büyük hedeflerimiz var. Bunları geldiğimiz günden beri açıklıyoruz, açıklamaya da devam edeceğiz. İnşallah bu vizyon projelerimizde Trabzon güney çevre yolundan, Trabzon havalimanından, raylı sistemlere kadar inşallah bunların hepsini bir bir bitirip Trabzon'un hayatına kazandıracağız" dedi.

"Zigana tünelini tüm dünyaya tanıtacağız"

3 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Zigana tünelini hizmete açacaklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Çarşamba günü Cumhurbaşkanımızı Trabzon'da ağırlayacağız. Dünyanın en büyük mega projelerinden bir tanesi olan Zigana tünelimizi Çarşamba günü itibariyle bütün Trabzon'a, Türkiye'ye ve dünyaya tanıtacağız. Bu kadar büyük eserinin tamamen yerli, milli mühendislerle çalışarak üreterek dünyada sayılı projeler arasına koyarak inşallah Cuma günü açılışını yapacağız. 14.5 kilometre Avrupa'nın en uzun tünelini Trabzon-Gümüşhane arasına inşa ettik. İnşallah bunu gururla yüzyıllar boyu ülkemize hizmet edecek" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de çok güzel işler oluyor"

Trabzon'un farklı bir şehir olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Projeleri yaptıkça Trabzon gelişecek. Trabzon'da turizm artacak, istihdam artacak, üretim artacak. Yatırımcılar daha çok Trabzon'a gelmeye başlayacak. Buradaki yeni istihdam alanları ile birlikte inşallah Trabzon'un gelişmesi yönünde önemli adımlar atacağız. Tabi içinde bulunduğumuz bu yaşam merkezi hakikaten Trabzon'a çok büyük bir zenginlik katacak. Buradaki Trabzonluların hayatını kolaylaştıracak. Onların sosyal hayatını artı katkılar sağlayacak. İnşallah o da Trabzon'un kültürünün, sosyal hayatının gelişmesi yönünde çok pozitif etkiler sunacaktır. Trabzonlu kadınların daha çok iş hayatında olması, yaşamın her alanında olması için yapılabilecek her şeyi yapacağız. Zaten bu şehrin evladıydık. Bu şehirde büyüdük. Bu şehre bizim borcumuz var. Bu şehre ne yapsak azdır. Trabzon farklı bir şehir. Trabzon Türkiye'nin ve dünyanın parlayan yıldızı olmaya daha fazla ihtiyacı var. Onu parlatmak içinde hep beraber çalışacağız. Hakikaten güzel işler oluyor. Trabzon'da da çok güzel işler oluyor, Türkiye'de de çok güzel işler oluyor. Bunun en büyük kaynağı son 21 yıldır Türkiye'deki istikrar sürecidir. Cumhurbaşkanımız liderliğinde onun güçlü liderliği ve güçlü iradesi sayesinde bizlere, yerel yönetimlere verdiği yetkiler ve ayırmış olduğu bütçeler sayesinde bunlar oluyor. İnşallah bunların kıymetini bilerek bizlere daha fazla güç verdiğinizde biz bunları çok daha fazlasını şehrimize kazandırmak bizim boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasının ardından Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışının ardından Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler yaşam ve istihdam merkezindeki kursiyerleri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.