Bakan Ersoy: "Bu sene Galataport'a 200 gemi bekliyoruz"

-"Türkiye 140'dan fazla ülkede yoğun tanıtım yapıyor. Rakiplerimizle kıyaslandığında açık ara dünyada yoğun ve en etkili tanıtım yapan ülkeyiz"

Bakan Ersoy, Türkiye'ye gelen en büyük kruvaziyer gemisi "Costa Venezia"yı gezdi

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugüne dek Türkiye'ye gelen en büyük yolcu kruvaziyer gemisi Costa'yı gezdi. Bakan Ersoy, "Yenikapı'ya yeni port için çalışmalar başladı. 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefimize sadığız" dedi.

Türkiye limanlarına bugüne kadar gelmiş en büyük yolcu gemisi olma özelliğini taşıyan "Costa Venezia" Galataport İstanbul'a yanaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gemiyi ziyaret etti. 64 metre yüksekliğinde, 5 bin 100 yolcu kapasiteli Costa Venezia'yı dolaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti. Gemideki gezinin ardından sonra konuşan Bakan Ersoy, bu sene hedefledikleri turist sayısını açıklayarak, Yenikapı'da yeni bir port için çalışma başlatıldığını söyledi.

"Galataport için 200'ü geçmiş rezervasyon var"

Avrupa'daki sayılı kruise gemisi alan şehirlerde ilk sıraya gelmeyi hedeflediklerini söyleyen Bakan Ersoy, "İstanbul'un yıllar sonra kruise gemileri için tekrar homeport yani gelişlerin ve çıkışların olduğu homeport olması gerekiyordu. Bu bağlamda İstanbul çok şanslı. Niye şanslı, çünkü homeport olmak için gerekli olan bütün özellikleri İstanbul'da. Michelin, İstanbul'u radarına aldı. 11 Ekim'e kadar İstanbul genelindeki restoranların tespitini yapıp, michelin yıldızların dağıtımını gerçekleştirecek. Yani İstanbul hem alışveriş noktası olsun, hem gastronomi olsun, hem tarihi ve doğal güzellikleri olsun, hem havalimanı altyapısı olsun, 130'dan fazla şehre direkt bağlantılı uçuşları ve havalimanı ile şehir merkezlerinin bağlantısını sağlayan metro altyapıları olsun bütün eksikliklerini tamamlamış oldu. Bunun da meyvelerini hızlı bir şekilde topluyoruz. Şimdi homeporta geri dönecek olursak; Bugün çok önemli bir gün. Costa dünyanın sayılı kruise gemilerinden biri ve ayrıca dünya genelinde çok büyük bir zincir kurumun da markası. İstanbul'a yanaştı ve 1 Mayıs itibari ile düzenli olarak merkez İstanbul olan çıkışları, Türkiye ve Yunanistan olmak üzere kruise turlarına başlayacak. İlk etapta 25 tur planlanıyor. Kışa kadar bu turlar devam edecek. Kıştan sonra Akdeniz üzerinde Mısır'a kadar uzanan bir program gerçekleştirecekler. Yani yılın 12 ayında düzenli olarak Costa gemisini beyz etmiş olacak. Bu seneki hedef kapasitesini önümüzdeki sene iki katına çıkarmayı planlıyor. Zaten şu anda gelen Galataport rezervasyonları çok çok önemli. Şu an 200'ü geçmiş rezervasyon var. Biz bunun önümüzdeki sene hızla iki katına çıkacağını düşünüyoruz ve 2024 yılı itibari ile de yeni bir Port ihtiyacının İstanbul için önemli olduğunu, ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda Ulaştırma Bakanlığımız da çalışmalarını yapıyor. yeni bir Port ihalesi daha yapılıp İstanbul'un geçmişten çok daha fazla kruise müşterisi alan hatta Avrupa'daki sayılı kruise gemisi alan şehirlerde ilk sıraya geleceğini hedefliyoruz" dedi.

"42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefimize sadığız"

Bu yıl için hedeflenen turist sayısını açıklayan Ersoy, "Bu yıl için 42 milyon turist, 35 milyar dolar bir gelir hedefliyoruz. Tabii sonrasında Karadeniz'de çıkan savaş sonucu da bir kısıtlama olur mu engel olur mu diye endişeler var ama ben bakanlık olarak daha önce de açıkladım şimdi de açıklıyorum. Biz 42 milyon turist 35 milyar dolar gelir hedefimize sadığız. Turizm Geliştirme Ajansımızla birlikte demin de belirttiğim gibi çok yoğun tanıtım yapıyoruz. Alternatif pazarlarda özellikle batı pazarlarında ve Orta Doğu pazarlarında geçen seneye kıyasla çok ciddi artışlar var. İnşallah sektör ve devlet el ele vererek yılın başında açıkladığımız rakamı ulaştıracağız ve rekorlar kırarak yolumuza devam edeceğiz. Yeni Port için yer belli ulaştırma bakanlığımız çalışıyor Yenikapı civarlarında bir çalışma var tamamlandıktan sonra tanıtımı yapılacaktır" diye konuştu.

"Önceliğimiz ateşkesin sağlanması"

Konuşmasında Rusya ile turizm konusunda da açıklamalarda bulunan Ersoy, "Biliyorsunuz Rusya'da şu an savaş var. Önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve barış sürecini hızlı bir şekilde temin edilmesi. Bu bağlamda sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Dışişleri Bakanımız çok ciddi bir çalışma içerisindeler. Dünyada en çok gayret eden ülke biziz. Bizim şu anda önceliğimiz ateşkesin sağlanması. Turizm zaten onun dışında oluşacaktır ama ben tekrar ediyorum bizim 42 milyon turist hedefimize en ufak bir sapma yok" ifadelerini kullandı.