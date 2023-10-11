Bakan Ersoy: Mahmut Bey Camii'nin çevresinde UNESCO ile yeni planlamalar yapılacak

Bakan Ersoy: "Eşsiz bir yapı olan Mahmut Bey Camii'nin çevresinde UNESCO ile yeni planlamalar yapılacak"

"Mahmut Bey Camii'nin UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin kararıyla Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesi bizleri ziyadesiyle memnun etti"

KASTAMONU - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu'nun Kasaba köyünde Mahmut Bey Camii'nin eşsiz bir yapı olduğuna işaret ederek, UNESCO ile birlikte 75 dönümlük alanda yeni planlamalar yapılacağını kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne alınan Mahmut Bey Camii'ni ziyaret etti. Yetkililerden cami hakkında bilgiler alan ve incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, ardından basın açıklamasında bulundu.

Kastamonu'da çok önemli kültür varlıklarının olduğuna dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bunlardan bir tanesi de bugün burada bulunduğumuz camimiz. Anadolu'da ahşap tavanlı ve ahşap destekli camiler arasında seçkin bir yeri bulunan Kasaba köyü Mahmut Bey Camii'nin geçtiğimiz ay biliyorsunuz Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplanan UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin kararıyla Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bu camimizle birlikte dört camimiz daha, yani toplamda beş camimiz Afyonkarahisar Ulu Camii, Sivrihisar Ulu Camii, Ankara Ahi Şerafettin Camii ve Beyşehir Eşrefoğlu Camii de olmak üzere beş tane toplam camimiz 21'inci tescilli UNESCO kalıcı Dünya Miras Listesi'ne girmeyi başardılar. Bakanlığımız uzmanlarının uzun süren gayretleriyle hazırladığı dosya ile tek seferde 5 şehrimiz birden bir dünya miraslarına sahip olması sağlandı. Bu da aslında önemli. Bir anda beş tane varlığı tek seferde ilan ettirmek. İslam mimarisinin gelişiminde önemli bir yeri olan ahşap direkli yapı türünün örneklerini temsil eden bu camilerimiz birleşenlerinin farklı illerde yer aldığı ilk seri varlığımız olması açısından da ülkemiz açısından ayrı bir öneme sahip. Sizlerin de bildiği gibi 1366-1367 yıllarına tarihlendirilen Mahmut Bey Camii tek çivi dahi kullanılmadan bindirme tekniğiyle yapılmış bir camimiz. Ahşap tavanı ve özgün kalem işi benzemeleriyle benzersiz, eşsiz bir yapı. Dünyada da çok hayranlık uyandıran bir yapı. Anadolu'da ahşap mimarisinin ulaştığı zirve noktasını da gösteren önemli örneklerden biri. Şimdi bu UNESCO tescili daha yeni oldu biliyorsunuz. Bununla birlikte buranın koruma alanının çevresinde 75 dönümlük arazi çevresinde yeni planlamalar yapılacak UNESCO'yla birlikte. Buranın koruma-imar planı oluşturulduktan sonra Bakanlığımız düzenli olarak UNESCO'yla birlikte bakanlık uzmanları burayı da ziyaret ederek, burada yeni ziyaret alanları oluşturulacak. O yüzden Kastamonu'muz için çok doğru bir kazanım oldu. Ülkemiz için de doğru bir kazanım oldu. İlk kez camilerimiz UNESCO tescili, kalıcı tarih miras sınıfını almış oldu. Çok çok önemli bir örnek oldu" dedi.

İncelemelerde Bakan Ersoy'a Vali Meftun Dallı, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar ile ilgili kurumların yetkilileri katıldı.